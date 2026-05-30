歌手の藤あや子さんが、愛猫「マル・オレオ・じゃこ天」の三頭の日常を投稿しています。



【写真を見る】【 藤あや子 】愛猫マルが爪研ぎをベッドに「可愛いから許そう」 じゃこ天はオレオから突然パンチ 三者三様の日常



一つ目の写真は、リビングの床に当たる日光の中で、横寝になって寛ぐマルの姿。しかし良く見ると、マルは爪研ぎの箱をベッドのようにして寝ているようです。藤さんは「全力で用途間違ってるけど可愛いから許そう」と、猫飼いあるあるの一言。





二つ目の写真は、保護猫・じゃこ天がすっかり家猫になった様子で廊下で佇んでいる姿。けれどその表情は心なしか固く、右耳が後を向いています。藤さんは「右耳が背後からの視線を感知している」とテキストしていて、右耳が向く方向を良く見ると、オレオが隠れながら壁から顔を突き出してじゃこ天を狙っています。









そして三つ目の写真。じゃこ天がテーブルの下で正座してこちらを見つめている写真を投稿。藤さんは「真っ直ぐな眼でごはんを要求する彼に2秒後まさかの悲劇が…」とテキストすると、続く写真には、写真右側から入ってきたオレオが右前足でじゃこ天に猛速フックを繰り出す姿が写っています。









三つ目の投稿には「この新入り出来る…衝撃を回転運動に変えてやがる……ただ者ではない」などボクシング漫画のようなコメントが入るなど、フォロワーが親しみをこめて藤さんの愛猫三頭の日常を見つめています。

【担当：芸能情報ステーション】