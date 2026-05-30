ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地レートフィールドでのタイガース戦に「2番一塁」で先発出場。第2打席の走塁中、右太もも裏に違和感を訴えて途中交代した。

指揮官のウィル・ベナブル監督は試合中のインタビューで「これから詳しい検査を受ける」とコメント。今後の続報が待たれる。

■「無理をさせないようにしたい」

今季から海を渡った村上は、ここまで57試合に出場。4月7日（同8日）と5月5日（同6日）を除く全ての試合にスタメンで出場し、打率.240、ア・リーグトップタイの20本塁打、41打点、OPS.938の好成績で躍進するホワイトソックス打線を支えている。

この日も「2番一塁」で打線に名を連ねたが、3回裏の第2打席に二ゴロを放って全力疾走した際に右太もも裏（ハムストリング）を痛めて交代。試合中に現地放送局のインタビューを受けたホワイトソックスのベナブル監督は、「一塁へ全力で走った際に、ハムストリングに少し違和感を覚えたようだ。これから詳しい検査を受ける。彼が大丈夫かを確認し、無理をさせないようにしたい」とコメント。今後の出場は故障の経過次第と語った。