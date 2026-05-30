気象庁が発表する「防災気象情報」が5月28日から大きく変わりました。雨や台風が増えるこれからの季節に、覚えておくべきことをまとめました。

■「レベル4危険警報」は自治体の「避難指示」の目安

大雨・河川氾濫・土砂災害・高潮の4つの災害に対して、気象庁は、警報などの名前にレベルの数字を付けて発表します。

例:「レベル3大雨警報」

中でも特に覚えて欲しいのは紫色の「レベル4危険警報」です。

レベルの数字は、自治体の「警戒レベル」と紐付いていて、自治体が「レベル4避難指示」を出す目安となります。

気象庁が「レベル4」を発表したり紫色をみたら、「自治体から避難指示が出されるかもしれない」ということを覚えておいて下さい。

■「避難指示」出たらどうする？

「避難指示」が出たときどのような行動をとればよいのでしょうか。

政府は「避難」という行動について「危険な場所」から離れることとしていて

・避難所に行くこと・安全な親戚宅・知人宅へ行くこと・安全な自宅内にとどまることなどとしています。

ただ、黒色の「レベル5特別警報」では災害がすでに発生・または切迫していて、外に出ることがかえって危険な場合もあります。

そうなる前に、レベル4の段階で避難指示が出ていたら避難をしてください。

■「レベル5特別警報」で取るべき行動

最も危険度の高い黒色の「レベル5特別警報」が出された時は土砂崩れや河川の氾濫などが発生、または切迫している可能性があります。

避難所に行くことが危険な時、取るべき行動は緊急の安全確保です。

外にいる場合は、頑丈な建物の高層階に移動するなどしましょう。

家の中にいる場合も、建物の2階以上へ。

「少しでも高い場所」に移動することなどが大切です。

そして何より大事なのは、レベル5になる前に「レベル4危険警報」の段階で避難情報に従って、すぐに避難することです。