◇ナ・リーグ パドレス7−5ナショナルズ（2026年5月29日 ワシントン）

パドレスは29日（日本時間30日）、敵地でのナショナルズ戦に逆転勝ち。連敗を4で止めた。2番手で登板した松井裕樹投手（30）は2回1安打1失点で今季初失点した。

4回、先発・ジオリトが4点目を失い、なおも2死満塁で降板。ピンチでマウンドに上がった松井はルイーズを右飛に打ち取り、傷口を広げなかった。

イニングをまたいだ4回も続投し、相手打線を3者凡退に封じた。4−4の5回もマウンドに上がると、先頭・ミードのフライは右飛と思われたが、右翼手・ロレアノが追い方に失敗。まずい守備もあり、右前打にされると、次打者・エイブラムズには死球を与え無死一、二塁のピンチを招いた。

クルーズを三直に打ち取り、続くライルを左邪飛に仕留め、2死にしたところで3番手・エストラダに後を託した。ただ、エストラダがヤングに中前適時打を浴び、松井は今季初失点した。

それでも打線がこの日は奮起。1点を追う6回にフランスのソロで同点に追いつくと、7回にはメリルの2ランで勝ち越しに成功。救援陣も6回以降は無失点でリードを守り切り、連敗を4で止めた。

松井はメジャー復帰後、初登板した今月8日（同9日）のカージナルス戦から6試合連続無失点で防御率0・00をキープし、この日の登板を迎えた。ただ、登板7試合目は2回1安打1失点で初失点し、防御率は0・64となった。