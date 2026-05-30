広島テレビアナウンサーの森拓磨さん（４７）が、自身初の小説「スコアボード」（カンゼン、税込み１９８０円）を出版した。

６年がかりで完成させた作品は、１９７０年代の旧広島市民球場が舞台。スコアボード担当を命じられたプロ野球選手が、個性豊かな同僚と過ごすうちに新境地へたどりつく青春群像劇だ。（小山舞）

得点係の選手 成長描く

主人公は、プロ球団「広島オイスターズ」の捕手・新田八宏（やひろ）。ドラフト３位で入団したが一軍と二軍を行き来する生活で、試合で結果が出せずにスコアボードの得点係へ。そこでは人力で選手名、得点の札を入れ替え、新田は同僚「天満」「スミレ」や、同期「皆実」らと関わるうちに選手として目覚める。森さんは「壁に当たった若者が、様々な人の助けや経験を経て成長していく。読んでスカッとしてもらえるのでは」と話す。

小説を書くきっかけは、広島東洋カープのエースだった黒田博樹さん（５１）のノンフィクション（２０１７年出版）を執筆したこと。事実をまとめるうち、かえって「こういうことがあったらいいな」と空想が広がった。その想像の世界を表現しても面白いのかなと思ったという。

２０１８年初めに小説執筆を始め、約３年後にいったん脱稿。知り合いの編集者に見せると、「フィクションだと（この内容では）物足りなくて、わくわくしない」と言われ、ガラッと書き換えた。助言も得て２３年秋、ほぼ今の筋書きが完成。「頭の中に絵で浮かんだシーンを書いても、読んでみると思っているのと違う。文章化が難しかった」と振り返る。

アナウンサーの仕事と両立させながら書き進めるため、１日に書く文字数を決めたり、１日１回は作品を収めたパソコンのファイルを開いたりするルールを設定。徒歩で通勤中に思いついたシーンや会話のやりとりは、信号待ちの間に携帯電話にメモした。

スコアボード内の場面を登場させたのは、子どもの頃の思い出から。福岡出身の森さんは、家族でたびたび旧市民球場を訪れた。「スコアボードが開いていて、中の人が足を出して涼む様子を見て面白いなと思った」と回想する。

出版直後、作品を読んでもらえるのかという不安がよぎった。だが、同僚らから「登場人物の誰々が好きになった」「読み終わりそうな時に『これで終わるんだ』と思うと寂しくなった」などの感想を聞き、力をもらったという。

「当時の広島や球場の空気感を懐かしいと思ってくれる方もいるだろうし、新鮮に感じる方もいるのでは」と森さん。既に新作の構想もあり、ファンタジー小説を書き始めている。