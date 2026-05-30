本拠地タイガース戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の第2打席の二ゴロで全力疾走後、右ハムストリングに張りを訴えて途中交代となった。試合後、指揮官が離脱期間について言及した。

開幕から圧倒的な存在感を放っていた村上に、アクシデントが発生した。

3回1死一塁の第2打席。二ゴロとなり、村上は全力疾走。一塁はセーフとなったものの、右大腿裏を押さえ顔をしかめた。その後、代走が送られて途中交代となった。試合中、球団公式Xは「右ハムストリングの張り」と説明した。

中継したホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」は、ウィル・ベナブル監督の試合後会見を放送。「ハムストリングの損傷だから、数週間はかかるだろう。明日も引き続き状態を確認する予定だ。画像検査を行って、詳しい状況を把握する」と説明した。

この日の試合まで20本塁打＆41打点とリーグ2冠だった村上に、試練が訪れた。



（THE ANSWER編集部）