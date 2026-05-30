◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の１打席目は外角低めのカーブにバットが空を切り、空振り三振に倒れ、本拠地からはため息が漏れた。だが１死から３番フリーマンが左翼ソロを放ち、先制に成功。チームは５連勝中と好調なだけに、大谷には２戦連発となる１０号にも期待がかかる。

休養日を挟んで迎えるフィリーズとの３連戦。２７日（同２８日）のロッキーズ戦では「１番・投手、指名打者」で出場し、投げては６回無安打１失点、７奪三振の好投で５勝目（２敗）を挙げて、防御率が規定投球回未到達ながら０・８２となった。打っても初回先頭の１打席目に、菅野智之投手（３６）から９号先頭打者本塁打を放ち、決勝打となる先制点をたたき出した。試合後には「（状態は）ちょっとずつ上がってきている感じ。あとは角度がつけば、（スタンドに）入るような打球がもっと増えるのかな。スイングスピード、打球速度ともにいい傾向」と手応えを口にしていた。

相性のいい６月の初陣を迎える。大谷はキャリア通算で６月は、計７年で６２本塁打、打率３割１分６厘。いずれも月別成績で最高だ。さらにチームにとっては１０連戦初戦。昨年ポストシリーズ以来の対戦となる宿敵フィリーズ戦で、大谷も弾みを付ける一打を放ちたいところだ。