第9回全国同時地方選挙の期日前投票が今日まで行われる。来月3日の本投票まで終われば、今後4年間にわたり地域住民の民生のために働く地方自治の担い手が決まる。しかし多くの有権者が投票用紙にぎっしりと並ぶ候補者の面々をまともに把握できていない。候補者の公認や選挙運動が中央政治に埋没し、地域政治家に関する情報が不足しているからだ。所属政党や政治的陣営も重要だが、住民の意思を行政や政治に具現化するという地方選挙の本質的な意味が退色している。さらに今回の地方選挙は現職国会議員の出馬ラッシュで14の選挙区の再・補欠選挙と同時に行われ、「ミニ総選挙」の雰囲気が形成されたことで、政治陣営論理が選挙戦全体を覆っている。

地方選挙で有権者は7回の投票を行う。広域団体長、地方自治体長、地方区広域議員、比例代表広域議員、地方区基礎議員、比例代表基礎議員、そして教育監を選択する。しかしその多くの判断を助けるテレビ討論会などのシステムは今回の選挙では特に少なかった。ソウル市の場合、期日前投票が始まるわずか7時間前の28日夜11時に最初で最後となるテレビ討論会が開催された。世論調査でリードする候補者が不利な政治的攻防を避ける目的でテレビ討論を最小限に抑えるのは、有権者の目と耳をふさぐ行為と変わらない。その一方で陣営偏向的なユーチューブ番組には繰り返し出演した。今回の選挙を教訓とし、市・道知事選挙のテレビ討論を「1回以上」とだけ定めた公職選挙法を改正する必要がある。

期日前投票の直前に元・現大統領が民生現場を訪れたのも不適切だ。李在明（イ・ジェミョン）大統領は釜山（プサン）や蔚山（ウルサン）、金海（キムヘ）などの市場で市民と接し、野党から「露骨な選挙介入」との批判を浴びた。李大統領は「もともと市場で食事をするのが好きなので理解してほしい」と釈明したが、市場での食事が選挙後まで延期できないほど緊急だったのだろうか。一歩間違えれば選挙の公正性と地方自治の本質を同時に毀損しかねない無責任な行為といわざるを得ない。朴槿恵（パク・クネ）元大統領が大邱（テグ）や釜山を訪問して国民の力候補を支持する動きを見せたことも、民主党から「退行政治」という指摘を受けた。大統領首席秘書官会議や国会常任委員会で西小門（ソソムン）高架事故の責任追及が強調され、警察が平時の捜査よりもはるかに迅速にソウル市庁を家宅捜索したことも、手続き上の問題はないのかもしれないが、選挙介入の疑念を抱かせかねない。地方選挙に「内乱勢力精算」の声が出て、民主党議員らがスターバックス不買キャンペーンを展開することや、国民の力の指導部が「保守結集」を叫び、スターバックス事態に関して「コーヒーにまであれこれ指示する国」と政府を非難することも、陣営ごとに分断する中央政治の争いをそのまま地方選挙に持ち込んで有権者を惑わせるものだ。

激戦地の世論調査結果が大きく乱高下した後、世論調査の公表禁止期間が始まったことで、有権者の悩みはさらに深まっているはずだ。「内乱精算」と「独裁阻止」という巨大両党の選挙フレームの中で有能な地域の担い手を選別しなければならないからだ。さらに候補者の公約には問題点が多い。16の広域自治体長候補のうち80％以上が人工知能（AI）関連の公約を掲げ、国家予算を引き込んで半導体工場を誘致するという約束を乱発した。公約通りなら全国がシリコンバレーになるという指摘も出ている。教育監選挙では教育交付金財政でばらまき公約を出すのに余念がない。

有権者の冷徹な選択だけが答えだ。当面は特定の候補や政党の勝敗で終わるだろうが、慎重に行使された一票は家族や地域の発展、そして国家の未来のための地域の担い手を育てる基礎になるはずだ。たとえ地球があす滅亡しても一本のリンゴの木を植えるという心情で、最善でなければ次善でも模索する姿勢を示すべき理由がここにある。