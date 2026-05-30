フリーレン作中スイーツ、宿泊者限定で再現！ 農園リゾートTHE FARM「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」

記事ポイント 千葉県香取市の農園リゾートTHE FARMで、TVアニメ「葬送のフリーレン」とのグランピング宿泊コラボレーション企画が実施されます作中デザート”メルクーアプリン”を再現したスイーツが宿泊者限定の夕食デザートとして提供されます別添えベリーソースを自分でかけて完成させる没入型スタイルと、描きおろしイラストフラッグ全4種が特徴です 千葉県香取市の農園リゾートTHE FARMで、TVアニメ「葬送のフリーレン」とのグランピング宿泊コラボレーション企画が実施されます作中デザート”メルクーアプリン”を再現したスイーツが宿泊者限定の夕食デザートとして提供されます別添えベリーソースを自分でかけて完成させる没入型スタイルと、描きおろしイラストフラッグ全4種が特徴です

千葉県香取市の農園リゾートTHE FARMが、TVアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボレーション企画『思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路』を実施します。

宿泊体験全体がフリーレンの旅路になぞらえた構成で設計されており、作中に登場する”メルクーアプリン”を再現したオリジナルスイーツが夕食デザートとして宿泊者に提供されます。

関東最大級のグランピング施設が、アニメの世界観と重なる宿泊の舞台となります。

農園リゾートTHE FARM「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」





企画名：TVアニメ「葬送のフリーレン」×農園リゾートTHE FARMグランピング宿泊コラボレーション企画『思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路』提供形式：宿泊者限定・夕食デザート施設：農園リゾートTHE FARM（千葉県香取市）

農園リゾートTHE FARMは、千葉県香取市に位置する関東最大級のグランピング施設です。

TVアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボレーション企画では、夕食デザートとして作中のデザート”メルクーアプリン”を再現したオリジナルスイーツが宿泊者に提供されます。

木製コースターに並んだ2個のプリンには赤いベリーソースとチェリーが添えられ、ランタンの灯りとイルミネーションが彩るグランピングの夜に供されます。

プリンの提供にとどまらず、宿泊体験全体がフリーレンの旅路になぞらえた複数のコンテンツで構成されています。

星空と焚き火に囲まれたグランピング滞在が、アニメの世界観と重なる形で設計されています。

メルクーアプリン再現スイーツ





ガラス皿に盛られたやさしい甘さのミルクプリンの上に、鮮やかな赤いベリーソースとダークチェリーが広がります。

フリーレンの帽子と杖を持つちびキャラデザインのフラッグが刺さった状態で提供され、作中のシーンを想起させる一皿に仕上がっています。





このスイーツの最大の特徴は、宿泊者自身の手でデザートを完成させる没入型スタイルです。

ミルクプリンと別添えのベリーソースが分けて提供され、宿泊者がソースをかけることで”メルクーアプリン”が完成します。

「葬送のフリーレン」作中では、主人公フリーレンが仲間たちとの旅の途中に立ち寄った街でこのデザートを味わうシーンが描かれており、ベリー系ソースがたっぷりとかかった大きなプリンは旅の合間の穏やかなひとときを象徴する一皿として作品ファンに知られています。





夜景を背景に、ちびキャラフラッグを添えたプリンが2皿並ぶデザートタイムは、グランピングの夕食を締めくくる特別な場面となっています。

ガラス皿と木製コースターの組み合わせが屋外の食卓に上品さを添えています。

描きおろしイラストフラッグ





本コラボレーション限定の描きおろしイラストを使用したオリジナルフラッグが、夕食時にプリンに付属します。

フリーレン・シュタルク・フェルン・ラオフェンの4キャラクターが農作業スタイルに身を包んだちびキャラデザインで、デザートピック全4種類が木製テーブルに並んでいます。

プリンや夕食の各デザートに添えて使える仕様で、宿泊の記念としても手元に残せる仕上がりです。

「葬送のフリーレン」について

「葬送のフリーレン」は「週刊少年サンデー」（小学館）で連載中の漫画で、原作を山田鐘人、作画をアベツカサが担当します。

勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された後の世界を舞台に、千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンが新たな仲間とともに”人の心を知る旅”へ出る物語です。

コミックスはシリーズ世界累計部数3,500万部を突破しており、第1巻〜第15巻が発売中です。

「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」新生賞、「第69回（2023年度）小学館漫画賞」、「第48回講談社漫画賞」少年部門など数々の漫画賞を受賞した本作のTVアニメ第2期は、2026年1月16日より日本テレビ系全国30局ネット（毎週金曜よる11：00）で放送中です。

農園リゾートTHE FARMについて





農園リゾートTHE FARMは2016年5月創業で、ウッドデッキ付き白テントのグランピング施設が芝生の丘に20棟以上並ぶ関東最大級のアウトドアリゾートです。

グランピング・コテージ・カフェ・キャンプ場・温浴施設を備えており、夕暮れから夜にかけて敷地内照明が灯ります。

アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワードを受賞し殿堂入りした実績を持ちます。

TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期放送中のこの時期に、フリーレン・シュタルク・フェルン・ラオフェンの描きおろしフラッグと宿泊者限定のメルクーアプリン再現スイーツが、千葉県香取市のグランピングに1泊する体験を作品の世界観と重ね合わせたものに仕上げています。

コミックスシリーズ世界累計3,500万部を超える人気作とのコラボレーションが、関東最大級の農園リゾートで実現しています。

農園リゾートTHE FARM「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」の紹介でした。

よくある質問

Q. メルクーアプリン再現スイーツはどのような提供形式ですか？

A. やさしい甘さのミルクプリンと別添えのベリーソースが分けて用意されます。

宿泊者がソースをかけることでデザートが完成する没入型スタイルで、夕食デザートとして宿泊者限定で提供されます。

Q. 描きおろしイラストフラッグに登場するキャラクターは何人ですか？

A. フリーレン・シュタルク・フェルン・ラオフェンの4キャラクターが農作業スタイルのちびキャラデザインで描かれたデザートピック全4種が用意されています。

夕食時にプリンへの付属として提供されます。

Q. TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期はいつ放送されていますか？

A. 2026年1月16日より、日本テレビ系全国30局ネットにて毎週金曜よる11：00に放送されています。

放送時間は変更になる場合があります。

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

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