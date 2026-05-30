「いいか…絶対後ろ見るなよ」“何か”がいる！漫画家が集めた怪談の異変が連鎖！読み返すたび新たな違和感が続出【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
1人暮らしをしていると「誰かに見られている気がする」「人の気配を感じる」という経験はないだろうか？例えばシャワーを浴びている時など見えない分、何となく感じる気配に“ゾッ“としてしまう…そんな実話のようなマルオ (@f90c89d79366434)さんの「怖い話を聞かせてください」を紹介しよう。
X(旧Twitter)で怖い話を投稿しているマルオさん。本作「怖い話を聞かせてください」は、短編集として成立したホラー漫画だが、読み進めていくと「ここで繋がっていくのか！」と話が交差し、続きが気になる作品だ。そこでマルオさんに本作の制作秘話について伺った。
「過去のを辿ったら…まさかここまで続いてたとは」「東先生何をしたんだ」と読者をざわつかせている本作「怖い話を聞かせてください」。誰かに見られている気配を感じる少女の話から始まり、怪談を集める漫画家を軸に、不穏な出来事が次々と繋がっていく構成が特徴だ。
作者のマルオさんは、もともと短いページ数の単発ホラーを描いていたそうで、「1つの話だけで終わらず、ほかの話と繋がりがあると想像する余地があっておもしろいかなぁと思い、今回挑戦してみました」と制作意図を明かしてくれた。また、「『パルプ・フィクション』みたいになったらいいなぁ…とぼんやり考えながら描いています」とも語っており、各話の繋がりを考察しながら読む楽しさも本作の魅力となっている。
作中には「気配を感じる」「何かが見える」といった実話を思わせる描写も多い。しかし、登場人物が語る内容は基本的にフィクションとのこと。ただ、一部には実際の体験談を元にしたエピソードもあるそうだ。
ホラーのネタについては、「自分が怖いと思った出来事」が元になることが多いという。実体験だけでなく、人から聞いた話や本を読んでゾクッとした瞬間に、「漫画になったらどんな話になるのかな」と想像を巡らせるなかで着想を得るそう。
意外にも、マルオさん自身には霊感がまったくないとのこと。さらに、人一倍怖がりで、お化け屋敷やホラーゲームも苦手だという。マルオさんは「恐怖映画も耳をふさぎながら観るくらいですが、なぜかホラーが好きで描いてます」と打ち明けてくれた。今後どのように物語が広がっていくのか期待が高まる本作。ホラー好きならぜひチェックしてほしい！
取材協力：マルオ (@f90c89d79366434)
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