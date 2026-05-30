大谷翔平も有力候補となるCY賞レースの行方は…ライバルとのオッズ比較 現地メディアが展望「近年でも屈指のハイレベルな争い」
大谷がCY賞を獲るには、やはりイニング数が課題になりそうだ(C)Getty Images
開幕から“二刀流”での出場を続けるドジャースの大谷翔平は、ここまで投手では5勝、防御率0.82などの数字を残している。すでに、サイ・ヤング賞候補の1人としても大谷の名前が挙がっており、本人も同賞の獲得へ本腰を入れているとも報じられている。
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だが、投手での最高の栄誉を掴むまでの道のりは、やはり険しいようだ。米メディア『YARDBARKER』が大谷の受賞の可能性を占っており、リーグ内のライバルたちのパフォーマンスにも言及している。
現地時間5月28日配信の特集記事の中では、大谷の防御率0.82というスタッツについて、「防御率が公式記録となった1913年以降（50イニング以上投球が対象）、6月を迎える時点での防御率としては史上9番目の低さ」と説明。続けて同メディアは、「オオタニが驚異的な数字を残すこと自体はもはや珍しくない。しかし、今回の成績は自身のキャリア最高記録を大幅に塗り替えるペースであることを考えると、なおさら際立っている」などと評している。
その上で、「では、オオタニはサイ・ヤング賞の最有力候補なのだろうか」と問いかけながら、「意外にも、その答えはそうとは言い切れない。今季のナ・リーグには、球界屈指とも言えるレベルのライバルたちがひしめいているからだ」と訴え、現地メディアによるタイトルオッズを紹介。スポーツベットサイト『FanDuel Sportsbook』の内容として、28日時点での評価では上位3名に、フィリーズのクリストファー・サンチェス（+150）、ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー（+300）、パイレーツのポール・スキーンズ（+500）の名前が並ぶ。
それに対し、大谷のサイ・ヤング賞オッズは「+700」となっており、この評価について『YARDBARKER』は、「候補者の中で最も低い防御率を記録しているものの、打者も兼任していることが、かえって受賞争いでは不利に働く可能性がある。二刀流である以上、投手として投げられるイニング数には限界があるためだ」と指摘する。
先発投手としてのイニング数が受賞のカギと読む同メディアは、またその一方で、「それでも、オオタニが今後も歴史的な数字を積み重ねていけば、有権者たちにとって無視できない存在となるだろう」と予想するとともに、「今季のナ・リーグのサイ・ヤング賞争いは、近年でも屈指のハイレベルな争いとなりそうだ」などと見通している。
今季開幕以降、マウンド上でも圧巻のパフォーマンスを繰り広げている大谷。投手としてのさらなる偉業達成に向け、強大なライバルたちとの競い合いも今後の大きな見どころとなりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]