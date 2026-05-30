「彼は直近15試合で打率.186だった」なぜキム・ヘソンはマイナー落ちとなったのか　右打者不足の背景も…米記者が指摘した「3つのポイント」

直近不振が続いていたヘソンのマイナー落ちが決定した(C)Getty Images

ドジャースのキム・ヘソンのマイナー落ちが決まった。

内外野を守れるユーティリティプレーヤー、足も使えるとあってチームを支えてきたが、現地5月29日のフィリーズ戦を前にチームは入れ替えを決断。ライアン・ウォード、先にDFAとなっていたサンティアゴ・エスピナルとメジャー契約、昇格させるという。

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キム・ヘソンはここまで43試合、打率.259、1本塁打、11打点。

また今回の入れ替えにあたってヘソンがマイナー落ちした背景に米記者も考察を加えている。

米メディア『Dodgers Nation』でドジャース番を務めるネルソン・エスピナル記者はヘソンのマイナー落ちに関して自身のXに「なぜドジャースはキム・ヘソンを降格させたのか」として3つのポイントをあげている。

まず一つ目に「彼は直近15試合で打率.186だった」と打撃が低迷していたこと。