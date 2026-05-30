「彼は直近15試合で打率.186だった」なぜキム・ヘソンはマイナー落ちとなったのか 右打者不足の背景も…米記者が指摘した「3つのポイント」
直近不振が続いていたヘソンのマイナー落ちが決定した(C)Getty Images
ドジャースのキム・ヘソンのマイナー落ちが決まった。
内外野を守れるユーティリティプレーヤー、足も使えるとあってチームを支えてきたが、現地5月29日のフィリーズ戦を前にチームは入れ替えを決断。ライアン・ウォード、先にDFAとなっていたサンティアゴ・エスピナルとメジャー契約、昇格させるという。
【動画】菅野智之から豪快一閃！大谷翔平、特大アーチをチェック
キム・ヘソンはここまで43試合、打率.259、1本塁打、11打点。
また今回の入れ替えにあたってヘソンがマイナー落ちした背景に米記者も考察を加えている。
米メディア『Dodgers Nation』でドジャース番を務めるネルソン・エスピナル記者はヘソンのマイナー落ちに関して自身のXに「なぜドジャースはキム・ヘソンを降格させたのか」として3つのポイントをあげている。
まず一つ目に「彼は直近15試合で打率.186だった」と打撃が低迷していたこと。
2つ目には「試合が急速に左打者中心になった」として、今回、昇格したエスピナルは右打者として打線としてのバランスを整えられたと指摘。チームではともに右打者で復帰したばかりのキケ・ヘルナンデスが左脇腹負傷、テオスカー・ヘルナンデスが左太もも裏の負傷と右打者が不足している事情もあった。
最後にはアレックス・フリーランドに関して「トリプルAで本当に良くプレーし、より多くの出場機会を勝ち取った」としてほかの伸び盛りの若手の力も認められているとしている。
まだシーズンは長いとあってヘソンに関しても再度力を蓄えて、昇格の時期を待つことになりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。