ラグビーの元日本代表選手で、指導者として高校日本一に導いた「泣き虫先生」こと山口良治（やまぐち・よしはる）さんが29日午前8時13分、脳梗塞のため京都市内の病院で亡くなった。83歳。伏見工高（現京都工学院高）の監督、総監督として全国高校大会で4度の優勝と2度の準優勝。ドラマや映画でブームを巻き起こした「スクール☆ウォーズ」のモデルとしても知られた。

◆スクール☆ウォーズとは 84年10月から85年4月までTBS系列で放送された青春ドラマ（全26話、スペシャル1回）。馬場信浩著「落ちこぼれ軍団の奇跡」（光文社）を原作に、当時、山口百恵主演の「赤いシリーズ」や「スチュワーデス物語」などのヒット作を連発していた大映テレビが制作した。

山口監督をモデルにした元日本代表で川浜高校の熱血教師・滝沢賢治役を山下真司、平尾誠二氏をモデルにしたエース役を四方堂（しほうどう）亘が務めた。ほか、「川浜一のワル」大木大助役の松村雄基、恵まれない体格で必死にラグビーに取り組みながらも急死してしまう「イソップ」こと奥寺浩（高野浩和）、岡田奈々演じる賢治の美貌の妻・節子ら、個性的な登場人物が次々登場。伊藤かずえ、鶴見辰吾、和田アキ子、梅宮辰夫らも出演している。

「校内暴力」が社会現象化していた時代に、不良少年たちがラグビーをきっかけに変わっていくストーリーが共感を呼んで、視聴率20％を超えるヒット作となった。ドラマ放送後の85年には、全国の高校でラグビー部の入部希望者が急増したとも伝えられた。

「信は力なり」など、山口監督の名言も登場。麻倉未稀の主題歌「ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO」も大ヒットした。

再放送もたびたびされており、TBSのサイトでは「スポ根ドラマの金字塔！高校ラグビー界において全く無名の高校が、わずか7年で全国優勝を成し遂げる感動の青春ドラマ」と紹介されている。

90年には続編「スクール・ウォーズ2」が同局系で放送された。04年には松竹やテレビ朝日などが製作した照英主演の映画版「スクール・ウォーズHERO」も公開されている。