「田鎖ブラザーズ」新たに浮上した怪しい人物2人「意外」「大丈夫だと思ってたけど」
【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第7話が、29日に放送された。新たに浮上した怪しい人物に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「田鎖ブラザーズ」新たに浮上した怪しい人物2人
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
真が市役所の福祉健康課の相談員・秦野小夜子（渡辺真起子）と面会して以来、その様子に明らかな異変が生じていた。直近3件の殺人事件の被疑者全員が小夜子の相談者だったことから、稔（染谷将太）たちは彼女に「殺人教唆」の疑いをかけ、捜査を開始する。
一方、田鎖家の父・朔太郎（和田正人）が銃密売に関与したとされる辛島金属工場と五十嵐組の繋がりに関する情報が書かれていると思われる津田（飯尾和樹）のノートが未だ見つからない中、係長・小池俊太（岸谷五朗）が、かつて事件現場に居合わせた質屋の店主で情報屋の足利晴子（井川遥）のもとを訪ね、「あの事件の日、何で田鎖の家の前にいた？」と鋭く追及。「あの兄弟に力を貸すな」と告げる小池に対し、晴子もまた、当時の小池の相方が五十嵐組と繋がっていた可能性を突きつけた。
しかし、真のバディ・宮藤詩織（中条あやみ）から、田鎖家の両親殺害事件について話を振られると「もう時効よ」と冷たく言い放った。
身近な協力者である町中華「もっちゃん」の店主・茂木幸輝（もっちゃん／山中崇）は、辛島辛島金属工場の工場長だった辛島貞夫（長江英和）と妻・ふみ（仙道敦子）から、津田のノートを奪ってくるよう迫られていた。しかし茂木は「やっぱりあいつら（真＆稔）のこと裏切れないです」と恐る恐る伝え、兄弟の味方であることを選択。貞夫からは「俺達はどうなってもいいのか」と、ふみからは「みんなが幸せになるため」と津田のノートを真と稔より先に見つけてくるよう再び促した。心が揺れるものの、茂木は「何もなかったです」と変わらず真と稔の味方についた。
また、ラスト1分、捨てられていた津田のノートを復元し、読んでいるところにインターホンが鳴る。モニターの向こうに立っていたのは、小池だった。
これまでは、小夜子やふみが事件の「黒幕候補」として不気味な存在感を放っていた。しかし、今話では、これまで兄弟の味方だと思われていた晴子と小池が隠し持っていた“不穏さ”が表面化。視聴者からは「怪しい人増えすぎ」「小池も五十嵐組に関わってて銃の密売について何か知ってる？」「全員怪しく見えてきた」「もっちゃんはいい人だと思っていいかな」「意外な人物が怪しさ出してきた」「晴ちゃんは何を知ってるの」「小池さんは大丈夫だと思ってたけど」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】「田鎖ブラザーズ」新たに浮上した怪しい人物2人
◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
◆「田鎖ブラザーズ」新たな怪しい人物浮上
真が市役所の福祉健康課の相談員・秦野小夜子（渡辺真起子）と面会して以来、その様子に明らかな異変が生じていた。直近3件の殺人事件の被疑者全員が小夜子の相談者だったことから、稔（染谷将太）たちは彼女に「殺人教唆」の疑いをかけ、捜査を開始する。
一方、田鎖家の父・朔太郎（和田正人）が銃密売に関与したとされる辛島金属工場と五十嵐組の繋がりに関する情報が書かれていると思われる津田（飯尾和樹）のノートが未だ見つからない中、係長・小池俊太（岸谷五朗）が、かつて事件現場に居合わせた質屋の店主で情報屋の足利晴子（井川遥）のもとを訪ね、「あの事件の日、何で田鎖の家の前にいた？」と鋭く追及。「あの兄弟に力を貸すな」と告げる小池に対し、晴子もまた、当時の小池の相方が五十嵐組と繋がっていた可能性を突きつけた。
しかし、真のバディ・宮藤詩織（中条あやみ）から、田鎖家の両親殺害事件について話を振られると「もう時効よ」と冷たく言い放った。
身近な協力者である町中華「もっちゃん」の店主・茂木幸輝（もっちゃん／山中崇）は、辛島辛島金属工場の工場長だった辛島貞夫（長江英和）と妻・ふみ（仙道敦子）から、津田のノートを奪ってくるよう迫られていた。しかし茂木は「やっぱりあいつら（真＆稔）のこと裏切れないです」と恐る恐る伝え、兄弟の味方であることを選択。貞夫からは「俺達はどうなってもいいのか」と、ふみからは「みんなが幸せになるため」と津田のノートを真と稔より先に見つけてくるよう再び促した。心が揺れるものの、茂木は「何もなかったです」と変わらず真と稔の味方についた。
また、ラスト1分、捨てられていた津田のノートを復元し、読んでいるところにインターホンが鳴る。モニターの向こうに立っていたのは、小池だった。
◆「田鎖ブラザーズ」怪しい人物浮上に反響
これまでは、小夜子やふみが事件の「黒幕候補」として不気味な存在感を放っていた。しかし、今話では、これまで兄弟の味方だと思われていた晴子と小池が隠し持っていた“不穏さ”が表面化。視聴者からは「怪しい人増えすぎ」「小池も五十嵐組に関わってて銃の密売について何か知ってる？」「全員怪しく見えてきた」「もっちゃんはいい人だと思っていいかな」「意外な人物が怪しさ出してきた」「晴ちゃんは何を知ってるの」「小池さんは大丈夫だと思ってたけど」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】