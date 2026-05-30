「オリオールズ５−６ブルージェイズ」（２９日、ボルティモア）

ブルージェイズが５点差をひっくり返し４連勝。勝率５割に復帰した。岡本和真内野手が５点を追う七回に反撃ののろしとなる１２号２ランを放ち、逆転勝利に大きく貢献した。

中盤までオリオールズ投手陣の前に沈黙していたブルージェイズ打線。その突破口を開いたのが岡本だった。七回、先頭のゲレーロが右前打で出塁すると、続く岡本が初球のフォーシームを完璧に狙い打った。

打球は美しい放物線を描いて左翼席に着弾。敵地は騒然となり、岡本は悠然とダイヤモンドを一周。２試合ぶりのアーチにホームではゲレーロとお辞儀ポーズをかわし、ベンチ前ではホームランジャケットを着せられた。

だが主砲の表情に笑みはなし。チームが日はオインドの展開だったこともあり、悲壮感を漂わせた。するとなおも無死二塁からマカドゥーが２ランを放って１点差。そして八回にゲレーロが逆転の２点二塁打を放ち、ついに５点差をひっくり返して見せた。

これでブルージェイズは４連勝。先発ローテが故障者続出で壊滅状態となっている中、勝率を５割に戻した。まだ首位・レイズとは大きな差が開いているが、２年連続のワールドシリーズ進出へ、苦しみながらも５割ラインへ到達した。

岡本は５点を追う七回の打席で左翼へ２試合ぶりの１２号２ランを放ち、反撃ののろしをあげていた。