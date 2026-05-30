歌手の工藤静香（56）が、32年前の衣装を無理やり着用している動画を投稿し、多くの反響が寄せられている。

【映像】工藤静香、“すっぴん”バスローブ姿＆32年前のブーツ

Instagramではスウェットコーデでくつろぐ自宅の庭での様子や、生着替えしながらツアーグッズのTシャツを紹介する動画など、飾らない姿を披露している工藤。無防備なバスローブ姿には、「お風呂上がりの、すっぴんのしぃちゃん綺麗だなぁ」「すっぴんしーちゃん かわよ！」などの反響が寄せられ、話題になっていた。

工藤静香、32年前の衣装ブーツ着用に苦戦

28日は、「なんと!!!!!!!!!!!!!!無理やり履きました。その場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。笑 すごいのをばばちゃんが持ってきて見せてくれました。しかし、足首が無理でした。ジップ破壊寸前 笑笑笑笑 32年前のジャガーラインの衣装のブーツです！」とつづり、1994年にリリースしたシングル曲『Jaguar Line』のミュージックビデオで着用していた、ヒョウ柄ブーツを履いた姿を公開した。

動画では、「もう本当…入れるのに腰壊すかと思った。結構…やばっ」「あ〜やっば…あ〜きっつ… いま足首が無理だな。もうチャックも痛いし。きつ…」と、久々に履いたブーツの感想を語っている。

この工藤の姿にファンからは、「エモ懐かしいです！」「昔から全く変わらないしーちゃん！最強すぎます！」「時空を超えて女豹現る!!」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）