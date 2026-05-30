ドジャースのブランドン・ゴームズGMが29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦の試合前に取材対応。選手の入れ替えについて言及した。

球団はこの日、エスピナル、ウォードの昇格を発表。一方でキム・ヘソンがマイナーに降格し、テオスカー・ヘルナンデスは「左ハムストリングの肉離れ」で負傷者リスト（IL）に入った。

ゴームズGMは「いろいろな事情が重なった結果で。何人か故障者が出たので、再びエスピナルにチームに戻る意思があるか確認した。キケが戻ってきたことで枠を確保するのが難しくなったが、キケが離脱したことで、再び呼び戻すことができたし、すぐにチームに溶け込める存在」とT・ヘルナンデスだけでなく、キケことエンリケ・ヘルナンデスも左脇腹の肉離れでIL入りしたことから、25日（同26日）にDFA（メジャー40人枠から外す措置）にしたばかりのエスピナルを呼び戻したと説明した。

また、マイナー降格のキム・ヘソンに関しては「3Aに戻って、昇格直後の状態に近い打撃フォームを取り戻してほしいと思っている。構えの中に少し変化が出ていて、昨年、見られたような（悪い）動きに戻り始めていた。これからスタッフ全員で話し合って連携してプランを作り、シーズン序盤に見せていた状態へ戻せるよう取り組む」と打撃状態を復調させるための措置とした。

その上でT・ヘルナンデスがレギュラーを務めていた左翼については「ウォードにはチャンスが与えられるし、コールもその競争に加わる」と昇格したばかりのウォード、俊足のコールでポジションを争ってほしいとした。