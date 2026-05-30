東京の探鳥スポット「東京港野鳥公園」へ行ってきた！ “1.2kg”のレンタル望遠レンズで野鳥撮影に挑戦

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【探鳥】鳥が撮りたい花隈千冬【とある喫茶店の写真と日常】』というかしわいさつきさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

色々言われてるけど、こんくらいは動体撮れるよねという

鳥を撮りたくなった投稿者のかしわいさつきさん。ある程度の“打率”が見込めるところを、と選んだのは大田区にある都立の東京港野鳥公園です。

入園料300円のこちらは大田市場のすぐそばにあるため、市場が開いている日は帰りに市場内のお店でランチを楽しむこともできるのだとか。

今回、かしわいさんはレンタルでタムロン製のレンズ（50-400mm F/4.5-6.3）を用意。装着するとカメラの重量は1.9キロになりました。

東エリア奥の干潟観察デッキへ行くと、カワウを発見。

羽を広げるところを撮りたかったのですが、動かずです。

次にコサギが近寄ってきてくれました。

この子はご飯を探してウロウロしているようです。

コサギは飛んでいるシーンを撮影できました！

少し戻ったところで、トコトコ歩いているチョウシャクシギ、何かをついばむハクセキレイ、たたずむコチドリなども見つけます。

カワセミもいたのですが、こちらは今回のレンズでも遠すぎました。

せっかくのレンズなので、公園の景色も撮影するかしわいさん。鳥の種類はあまり見れなかったけれど、コサギをたっぷり撮れたのが良かったそう。

続いてかしわいさんは近くの城南島海浜公園へ。

ここは羽田空港の真北に隣接する人工島。

そのため大きく翼を広げた姿を撮影することができました。レンズの本領発揮です。

次々と機体を捉えるかしわいさんですが、航空機には詳しくないとのこと。

さらには手持ちで動画撮影にも挑戦。

走り出した航空機が離陸し、大空へと舞い上がる一連の様子をバズーカのようなレンズで捉えました！

かしわいさん曰く、「腕の筋力が足りなかった」。映像からもカメラの重さが伝わり、「一脚は欲しいよね」「頑張ったｗ」といったコメントが寄せられています。

しかし、動かない被写体はバッチリです。

公園をハシゴして、鳥たちを撮影する詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。

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