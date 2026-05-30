＜速報＞国内女子ツアーは3日目スタート 佐久間朱莉バーディ、都玲華パー発進
＜リゾートトラスト レディス 3日目◇30日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第3ラウンドが進行している。最終組が午前10時30分にティオフ。決勝ラウンドに進出した68人がコースに飛び出している。
【写真】ティオフ前のストレッチ
トータル5アンダー・首位から出た佐久間朱莉と都玲華。1番パー4で佐久間が2メートルを決めてバーディ発進。都はロングパットを沈めてパーを拾った。トータル4アンダーからスタートするウー・チャイェン（台湾）はボギーとした。トータル6アンダーで佐久間が単独首位。トータル5アンダー・2位に都玲華、トータル4アンダー・3位タイに河本結、吉澤柚月が続いている。トータル3アンダー・4位タイにはチャイェン、神谷そら、沖せいら、セキ・ユウティン（中国）が並んでいる。昨年覇者の稲垣那奈子4つ落とし、トータル6オーバーで前半インコースをプレー中。地元福島出身の高久みなみは3ホール消化して1つ伸ばし、トータル3オーバーとしている。今大会の賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞国内女子ツアー リーダーボード
大会3日目の組み合わせ＆スタート時間
「食べるしか楽しみが…」都玲華はご当地ラーメン＆パットで首位浮上
来週は海外メジャー「全米女子オープン」 史上最多23人…渋野日向子ら出場者は？
なぜ？ ガラガラの駐車場で「わざわざ隣に止めてくる車」の正体
【写真】ティオフ前のストレッチ
トータル5アンダー・首位から出た佐久間朱莉と都玲華。1番パー4で佐久間が2メートルを決めてバーディ発進。都はロングパットを沈めてパーを拾った。トータル4アンダーからスタートするウー・チャイェン（台湾）はボギーとした。トータル6アンダーで佐久間が単独首位。トータル5アンダー・2位に都玲華、トータル4アンダー・3位タイに河本結、吉澤柚月が続いている。トータル3アンダー・4位タイにはチャイェン、神谷そら、沖せいら、セキ・ユウティン（中国）が並んでいる。昨年覇者の稲垣那奈子4つ落とし、トータル6オーバーで前半インコースをプレー中。地元福島出身の高久みなみは3ホール消化して1つ伸ばし、トータル3オーバーとしている。今大会の賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞国内女子ツアー リーダーボード
大会3日目の組み合わせ＆スタート時間
「食べるしか楽しみが…」都玲華はご当地ラーメン＆パットで首位浮上
来週は海外メジャー「全米女子オープン」 史上最多23人…渋野日向子ら出場者は？
なぜ？ ガラガラの駐車場で「わざわざ隣に止めてくる車」の正体