【夢庵】どっさり20枚。今なら「純氷かき氷」もお得！公式Xで最大275円引きクーポン公開中《最長7月15日まで》

夢庵の公式Xでは、最長2026年7月15日まで使えるクーポンを公開しています。

ボリューム満点の定食やスイーツがお得に

夢庵の公式Xでは20枚のお得なクーポンを公開中です。

クーポンを利用すると、初夏にぴったりな「選べる小丼！初夏の涼風御膳」や、ボリュームたっぷりの「レモン牛焼きしゃぶ定食」「ひれかつ＆長崎県産あじフライ定食」などが各110円引きに。

また、「キリン一番搾り（生）中ジョッキ・380ml」は275円引き、おつまみにぴったりな「手羽先唐揚げ（2本）」や「明太ポテトサラダ」「栃尾揚げ（ハーフ）」はそれぞれ55円引きです。

パパ・ママにうれしいキッズメニューの「お子様うどんセット」は110円引き、暑い日に食べたい「白のあわゆきかき氷」「フレッシュ赤肉メロンのソフトパルフェ」などのひんやりスイーツメニューは各55円引きで楽しめます。

「セットドリンクバー」は165円引きと半額なので、「ちょっとお茶をしたい」人にもぴったりです。

いずれも店内飲食限定。

クーポンの有効期限は最長26年7月15日までです。メニューによっては6月17日までや7月5日までのものがあるので、利用する予定のある人は有効期限の確認もお忘れなく。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部