毎日の髪を乾かす時間を劇的に短縮。忙しい朝の救世主となる【サロニア】のヘアドライヤーがAmazonで販売中！
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驚きの風量でダメージを抑えながら素早くケア。機能性に優れた【サロニア】のヘアドライヤーがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
毎日のドライ時間を短縮したい人必見。2.3㎥/minの大風量で髪を素早く乾かし、熱によるダメージを最小限に抑えるヘアドライヤーだ。マイナスイオン機能を搭載し、髪への優しさにも配慮。ペットボトル約1本分という軽量設計で、毎日の使用も苦にならず、コンパクトに収納できる点も大きな魅力である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
2.3㎥/minという圧倒的な大風量を実現。ドライ時間を従来比で30％短縮できるため、忙しい朝や疲れた夜のヘアドライが驚くほど快適でスムーズになる。
→【アイテム詳細を見る】
速乾性に優れているため、髪のキューティクルが開いたままになる時間を短縮できる。熱によるダメージを最小限に抑え、健やかな髪の状態をキープする。
髪に嬉しいマイナスイオン機能を搭載している。風とともにマイナスイオンが放出されることで、髪をいたわりながら乾かすことができる設計となっている。
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ペットボトル約1本分という驚きの軽さを実現。腕への負担が少なく、長時間使用しても疲れにくい。コンパクトな設計で収納場所にも困らないのが嬉しい。
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