◇ア・リーグ ホワイトソックス ― タイガース（2026年5月29日 シカゴ）

ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）が29日（日本時間30日）、本拠でのタイガース戦に「8番・右翼」で2試合続けて先発。9回に同点となる値千金のスクイズを成功させてメジャー初打点をマークした。

2回の第1打席は三直、4回の第2打席は遊直、7回の第3打席は中飛。1―2で迎えた9回1死一、三塁の第4打席で初球スクイズを敢行した。打球はマウンド正面に転がったが、タイガース3番手投手のフィネガンが一塁へ送球する間に三塁走者ベニンテンディがスタートを切って生還。主砲の村上宗隆内野手（26）が3回に右太腿裏の張りを訴えて途中交代する中、チームは土壇場で追いつき、試合を延長に持ち込んだ。

傘下3Aシャーロットから昇格した西田は25日（同26日）のツインズ戦に「9番・右翼」で先発してメジャーデビュー。第2打席でメジャー初安打となる中前打を放ち、守備でも本塁への好返球で二塁走者の生還を阻止する強肩を披露して勝利に貢献した。

26日（同27日）のツインズ戦では2試合連続安打を放ち、延長10回にまたも二塁走者の生還を阻止する好返球。27日（同28日）の同戦では先発を外れて8回から二塁の守備に入り、スタメン復帰した28日（同29日）は2打数無安打だった。