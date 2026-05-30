タレントの辻希美（38）の長女で、インフルエンサーの希空（18）が、失敗してしまったというスイーツ作りの様子を公開した。

【映像】希空、失敗した手料理や“悲惨”な調理後のキッチン

生チョコシフォンケーキやシャインマスカットのレアチーズケーキ、クッキーシューなど“プロ級の腕前”と評判の手作りスイーツを、Instagramでたびたび披露している希空。

一方YouTubeチャンネルでは、「失敗。」というタイトルの動画で、思った通りにならなかったという、肉巻きポテト作りの様子など、料理に苦戦している姿を公開している。自宅のキッチンでいちごミルフィーユを作る動画では、大きなボウルや泡立て器、鍋など、様々な調理器具を使っており、動画の終盤に登場した母親の辻は、「希空さんのYouTube撮影のその後。どういうふうにしたら こうなるの？ ひどいですね。これを片付けるまでがスイーツ作りだよ と教えたいと思います」とコメントし、たくさんの洗い物が置かれた“悲惨”な状態のシンクを見せていた。

希空、初めてのシフォンケーキ失敗に「かなり事故」

5月28日は、「失敗したことのないシフォンケーキ作ってみたら…!?」という動画を投稿し、一番得意だというシフォンケーキ作りの様子を公開した。いつもは鉄製の型や、卵白を混ぜるために電動ミキサーを使っているそうだが、この日は紙の型を使うことと、電動ミキサーが無いため手動で混ぜなければならないことを明かし、「うまくできるかわからない。ピンチだよ。きょう色々やばいよ。これ失敗したら終わりだね」と不安げな様子を見せていた。

その後、卵白を混ぜながら「つらい。むり。いつもよりちょっと生地が緩い」とコメントしつつも、マネージャーと共に手際よく作業を進め、混ぜ終わった生地を型に入れてオーブンへ。焼きあがったケーキは本来、一晩程度置いてから型から取り出した方が良いそうだが、この日はその場で型紙を剥がした。すると生地ごと紙が剥がれてしまい、「初めてシフォンケーキ失敗した。かなり事故なんだけど」と、形が崩れたシフォンケーキを公開した。味は美味しくできたそうだが、「この動画は絶対に参考にしないでください」とおちゃめに語っている。

この動画にファンからは、「メレンゲ作り手動はキツすぎる。全然失敗じゃないよ！」「とっても美味しそうですね。失敗は成功のもとです」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）