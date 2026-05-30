【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は２９日、イランとの戦闘終結に向けて暫定合意したとする「覚書」を巡り、最終判断を下すとした会議をホワイトハウスで開いた。

複数の米メディアによると、トランプ氏は結論を先送りした。イラン外務省は、覚書は確定していないとの認識を示しており、合意が成立するかは見通せない。

米ホワイトハウス当局者は本紙の取材に、会議は２時間続いたと明らかにした上で、「大統領は米国にとって有益で、自身の『レッドライン』（越えられない一線）を満たす合意のみを結ぶ」と語った。

会議について米紙ニューヨーク・タイムズは、政府高官の話として「大統領は結論を出さなかった」と伝えた。米政権は「合意に近付いている」とみている一方、イランの資産凍結解除などで議論が続いているという。

両国の協議を巡っては、米政府関係者が２８日、６０日間の停戦延長とその間にイランの核問題を協議する覚書で暫定合意したと明らかにした。トランプ氏は２９日午前、「シチュエーションルーム（戦況報告室）で会合を開き、最終判断する」とＳＮＳに投稿していた。

一方、イラン主要通信社タスニム通信などによると、イラン外務省のエスマイル・バガイ報道官は２９日、「現時点で（米国と）やりとりが続いている。覚書はまだ確定していない」と述べた。ホルムズ海峡の扱いや核問題などに関して両国の溝が残っている模様だ。