「2019 ミス・インターナショナル」日本代表でモデルの岡田朋峰（ともみ、27）が29日、自身のインスタグラムを更新。父・故岡田真澄さん（享年70）の20年目の命日を報告した。

「パパが天に召されてから今日で20年」と父の命日を報告。「20年後のわたしを見たらパパ何て言うんだろう？」とつづり、ドレス姿の自身の姿を投稿した。

幼少期の父娘ショットも披露し、「パパに褒められる自分でいようと、毎日思っています」と記した。

この投稿に、ファンからは「お美しい」「パパの美しい遺伝子を引き継いでいてすばらしい」「遺伝子ってすごい 美しいです！」「パパがかっこよかったら娘が美人なのは当然だよね」「年月経つの早いですねぇ」「エレガント遺伝子強いですね 綺麗です」などの声が寄せられている。

岡田は、青学大国際政治経済学部在籍時の2018年10月に、19年の「ミス・インターナショナル世界大会」に出場する日本代表を決める最終選考会で選出された。06年に亡くなった父の真澄さんは05年までミス・インターナショナル世界大会の司会を務めていた。