“伝説のレースクイーン”とも呼ばれるタレントの川瀬もえが29日、世界ラリー選手権（WRC）ラリー・ジャパンの中継にゲスト出演。豊田市駅前から現地リポートする中で自身が所有する渋すぎる愛車も披露した。タレントらしからぬ玄人好みのレトロな車種や車愛に、ファンから多くの反響が寄せられた。

【映像】川瀬もえ、渋すぎる愛車と話題の2ショット（実際の様子）

ラリー中継は初めてだという川瀬はこの日、現地解説の竹岡圭から車好きである点を聞かれると、「そうなんです。普段は限定解除してマニュアルのシビックEJ1に乗ってるぐらいの、大の車好きです」と笑顔で明かした。番組では、川瀬と愛車の2ショット写真が公開された。

今は絶版！30年前のMTクーペを所有

川瀬が所有するホンダの『EJ1型シビッククーペ』は1993年に国内で発売されたモデル。現在国内のシビックにクーペボディの設定はなく、30年以上前の通好みのモデルを所有しているという選択に、車好きたちからは熱い視線が注がれた。車を好きになったきっかけについて、川瀬は「実はイニシャルDとか、なにわ友あれとか、漫画がきっかけで。どちらもあの、公道を舞台にした車漫画なんですけど、そこから大好きになって、ラリーも同じ公道なので、今日は本当に楽しみにしてきました」と熱弁。さらに、趣味だというカメラを手に、初のリエゾン記念として「いい写真を1枚、渾身の1枚を収めたいなと思っております」と意気込みを語った。

この川瀬のガチすぎる愛車と車愛に対し、中継を見ていた視聴者からは「渋いチョイスだな」「レトロな車乗ってるなぁ」「またなつかしい車だ 高校のおばちゃん先生が乗ってた」「渋い」といった驚きと称賛のコメントが数多く寄せられていた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）