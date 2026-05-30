チームがSNSで発表

バレーボール界に特大ニュースが飛び込んできた。男子日本代表の高橋藍がポーランドのルブリンへの移籍が決定し、女子日本代表・石川真佑はトルコのエジザージュバシュへ。ファンからは様々な声が上がっている。

2024年から2季連続でサントリーでプレーした高橋。新天地はポーランドのルブリンに決まった。日本時間29日、チームのSNSなどで発表された。

X上のファンからは「絶対にポーランド行くぞおおお」「ついに発表された」「ポーランドで活躍する姿を観るのが今から楽しみです」「藍くん、世界一のOH目指して頑張って！！」などの声が上がった。

昨季はイタリアのノヴァーラでプレーした石川は、トルコのエジザージュバシュに移籍が決定。こちらも日本時間29日にチームのSNSで発表され、石川は動画に登場して英語で自己紹介していた。

X上のファンからは「おー 真佑ちゃん来たー」「真佑ちゃん、新天地でも頑張れぇぇ」「まゆちゃんの新しい挑戦。めちゃくちゃ応援します！」「やっと発表された」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）