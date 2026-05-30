乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたバレーボール元日本代表の佐藤駿一郎（26）。

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ブツの入手経路が明らかになり、「名古屋の知り合いからもらった」と供述しているという。

日本バレーボール協会（JVA）では、都内で合宿中の男子代表の全メンバー、スタッフの持ち物、尿検査を行って「無実」を証明する方針だ。

現役の日本代表選手の薬物による逮捕は、今後の国際大会に大きく影響しかねない。

出場18か国・地域で争われるバレーボール・ネーションズ・リーグ（VNL）が6月に開幕し、女子は3日、男子は10日に初戦を迎える。

バレーボールの国際大会としてはワールドカップに次ぐ位置付けだけに当然、ドーピング検査も厳密に行われる。通常、ドーピング検査は試合終了後、各チームから数名の選手を指名して抜き打ちで実施するのが一般的。より厳しく行う場合には、検査官が宿舎や練習場などにアポなしで訪問して検査することもある。

今回、現役の代表選手が強化合宿中に大麻所持でお縄になったとあって、国際バレーボール連盟（FIVB）からの風当たりが強くなるのは必至。男子はもちろん、昨年の世界選手権（タイ）で4大会ぶりの4強入りを果たした女子にも飛び火しかねない。

ただでさえ、バレーボール選手、関係者による大麻がらみの事件は少なくない。2024年11月にはカナダの女子選手4人が大量の大麻を密輸しようとしたことが発覚し、英ヒースロー空港で逮捕される事件があり、世界のバレーボール界に衝撃が走った。

強豪国の選手がドーピング検査で引っかかるケースも目立っており、21年東京五輪では銀メダルを獲得したブラジルの女子選手が検査で陽性反応を示した。昨年はポーランド（世界ランキング男子1位、女子4位）の男女のスター選手が揃って禁止薬物違反に手を出して出場停止処分を科された。

VNLで男女の日本代表は痛くもない腹を探られそうだ。

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バレー界をめぐっては、SVリーグの運営体制にも選手から不満が噴出していた。実名で「お金が儲かることしか考えていない」と苦言を呈した選手もいたほどだ。こうした杜撰な運営体制は、いったい誰が生んだのか。●関連記事 【もっと読む】バレーSVリーグ 酷すぎる運営体制を生んだ真犯人 では、それらについて詳しく報じている。