「隣にパークさんいますよ」マーク・パンサー＆パークマンサー、まさかのプライベートで遭遇「面白すぎるだろwwwwww」「奇跡すぎる笑」「世間狭い」
globeのマーク・パンサー（56）が29日、自身のXを更新。かつて『学校へ行こう！』（TBS系）で人気を博した軟式globe・パークマンサー（48）とプライベートで遭遇したことを、写真と動画を添えて報告し反響を呼んでいる。
【動画・写真】新宿の歯科医院で“対面”の様子が公開されたマーク・パンサー＆パークマンサー
マークは「院長が急に『隣にパークさんいますよ』っち言うけん、え？ってなって、ちょっと驚かしに行ってみた（笑）また歯医者で会うとは思わんかったわ。なんなんこの偶然（笑）」と歯科医院で治療中のパークの個室に入っていき、「痛くないですか〜？」と声をかけ、それを聞いたパークが驚いている様子を収めた動画を公開。
パークもXを更新し、「ドッキリ!?同じ歯医者に通ってるのは知ってたけど（笑）びっくりしたぁ ww」とのコメントとともに、“対面”の後に仲良く記念撮影する様子を公開。さらに今回遭遇したのは東京・新宿区内の歯科医院であることも明かした。
フォロワーからは「面白すぎるだろwwwwww」「奇跡すぎる笑」「マークパンサーとパークマンサー、どっちが本家か分かんなくなってきた 今でも交流あるの胸熱」「同じ歯科通院してるの世間狭いし、同じ日に通院してるの奇跡やな」「どんな偶然なのwww」「胸熱すぎる」などの反響が寄せられている。
マークはかつてパークとの関係について、「うちにしょっちゅう泊まりに来る。めちゃめちゃ仲いい」と明かしており、2人でコラボイベントなども行っていると語っていた。
【動画・写真】新宿の歯科医院で“対面”の様子が公開されたマーク・パンサー＆パークマンサー
マークは「院長が急に『隣にパークさんいますよ』っち言うけん、え？ってなって、ちょっと驚かしに行ってみた（笑）また歯医者で会うとは思わんかったわ。なんなんこの偶然（笑）」と歯科医院で治療中のパークの個室に入っていき、「痛くないですか〜？」と声をかけ、それを聞いたパークが驚いている様子を収めた動画を公開。
フォロワーからは「面白すぎるだろwwwwww」「奇跡すぎる笑」「マークパンサーとパークマンサー、どっちが本家か分かんなくなってきた 今でも交流あるの胸熱」「同じ歯科通院してるの世間狭いし、同じ日に通院してるの奇跡やな」「どんな偶然なのwww」「胸熱すぎる」などの反響が寄せられている。
マークはかつてパークとの関係について、「うちにしょっちゅう泊まりに来る。めちゃめちゃ仲いい」と明かしており、2人でコラボイベントなども行っていると語っていた。