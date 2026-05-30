タレントの三田寛子（60）が29日、自身のインスタグラムを更新。長男・歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の挙式・披露宴を前日に控えた“花婿の母”の心境をつづった。

「家族水入らずで和やかに卓を囲む結婚式前夜です」と三田。「私の時は実家の父と弟が心配や緊張で 突然発熱してしまい 母と二人で看病していたのでした」と自身の結婚当時を回顧。

「息子の婚礼に寿ぐ私の何気ない表情を先日カメラマンさんが捉えて下さいました」と笑顔緒自身の写真を投稿。「当初から何から何まで息子が走り回り多方面にわたり婚礼準備を進めてくれました」と長男に感謝した。

「時代も違いますので とにかく二人の希望を最優先しながらも何よりご臨席賜るお客様に失礼なきようにお披露目させて頂く大変な行程を整えるのはあまりに多忙すぎて親としては心配が尽きませんでした」と吐露。「私の手伝ってやれることは僅かばかりでしたが、母親として微力ながらも務めを果たす事は大きな幸せでございます」とつづった。

橋之助と能條は昨年11月に婚約発表し、先月3日に婚姻届を提出したことを報告している。