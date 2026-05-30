ティックトッカー、YouTuber、グラビアアイドルのなな茶（29）が30日までにインスタグラムを更新。第1子となる女児を出産したことを報告した。

なな茶は「この度、第一子となる女の子を出産いたしました。分娩時間は16時間、3674gの大きくて立派な赤ちゃんです」と生まれたばかりの愛娘を抱いた写真をアップ。「お産は決して簡単なものではなく、出血多量で一時はハラハラする大変な局面もありましたが、医療スタッフの皆さんのおかげで、現在は母子ともに無事に過ごしております」と報告した。

「16時間に及ぶ闘いの末、初めて我が子を抱っこした瞬間、それまでの怖さも痛みも一瞬で吹き飛ぶほどの愛おしさが込み上げてきました。ついに私も『お母さん』になったんだな、と涙が止まりませんでした」と出産の感動を振り返り、「命がけで生まれてきてくれて、私をお母さんにしてくれて、本当にありがとう」と我が子に感謝。フォロワーにも感謝し「これからは新米ママとして、我が子と共に一歩ずつ歩んでいきたいと思います。マイペースに頑張りますっ」と意気込みをつづった。

なな茶は2月、自身のXで一般男性との結婚と第1子妊娠を公表していた。