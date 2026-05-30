タレントの長嶋一茂（６０）が２９日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。国家資格を取得したことを明かした。

一茂が取得したのは住宅街などの人口集中地区上空での飛行、目視外飛行や１５０メートル以上上空の飛行が可能となる「無人航空機操縦者技能証明書」、いわゆるドローンの国交省認定の資格。

しかし一茂は「俺ね、受かったから言うけどね、最初の試験落ちたの」と告白。筆記試験と実技試験があり、筆記試験はパソコンでのマークシート式だったいう。そして「俺、パソコンやったことがないの。俺、パソコンのマウスって初めて触ったの、この時に」と明かすと、共演するバイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が目が点に。

一茂は「パソコンのマウスの下にラバーみたいなの敷くでしょ？あのマウスパッドの上じゃないとマウスってうまく起動しないでしょ。それ知らないで、試験中にマウス触ってたらマウスパッドがどっかに行っちゃったの。で、それ知らないでマウス触っても画面上に矢印（カーソル）が全然でてこないのよ。これどうしようかなって。３０分で５０問。１問３０秒ペースなのよ。それが５問くらいやったら、残り４５問でマウスパッドがどっか行っちゃった」と説明すると共演者はあ然。

さらに「なおかつ俺と画面（パソコンモニター）まで距離があって、俺が持っていったメガネが全然合わない。字もよく読めなくて…ちょっと言い訳っぽくて申し訳ないんだけど。で、適当にやったら１回目落ちました」とぶっちゃけた。

これに高嶋は「じゃあそこからどういう練習したの？マウスパッドの練習？」と質問。一茂はうなずきながら「マウスパッドの練習。矢印（カーソル）を好きな所に動かして、なんか左上のなんかスイッチをビチっと押す練習を落ちてからずっとしてました」と答え、スタジオを爆笑させていた。