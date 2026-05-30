元セクシー女優の深田えいみが、セクシー業界に興味を持ったきっかけを明かし、当時の切実な思いを語る場面があった。

【映像】深田えいみの“整形前＆デビュー時”の姿

2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世界的にも人気を誇っている。

5月28日、自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #1』（ABEMA）に深田が登場した。番組内では、深田が資産を売る理由として、これまでの生い立ちや過去を赤裸々に告白する様子が公開された。

高校2年生の時に受けた同級生からの「デブ」「ブス」という心ない言葉をきっかけに「世の中、体の細さと顔なんだな」と思い詰め、整形願望を抱くようになったという深田。アルバイトをして二重の埋没手術などのプチ整形を受けたものの、「全く効果なかったです」と振り返る。

そんな中、当時流行していた個人チャットで、いきなりセクシービデオ出演の勧誘を受けたという。そこには「ギャラ1日20万〜40万」と書かれており、深田は「こんなに稼げるの！？」と驚愕したことを明かした。

深田は当時の心境について、「頭が良いわけじゃないし、資格も何もない。そんな中で、早くお金稼ぎたくて、早く顔変えたかったんですよね」と赤裸々に吐露。整形費用を稼ぐため、「やりたい」とセクシー女優の世界へ飛び込むことを即決した当時の切実な思いを明かしていた。