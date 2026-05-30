【ノンデリ】「笑った顔ブスだよね」初対面の彼が【まさかのノンデリ発言】！？激怒した私は“ある決意”を...！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！大学の授業で出会ったデリカシーのない同級生にまつわるお話です。初対面でのありえない発言からまさかの展開へ。一体どんな結末が待っているのでしょうか？
ひとりぼっちで不安な大学の授業
大学に入学して間もないころ、まだ親しい友だちもおらず、毎回ポツンと座って静かに講義を聞く日々でした。
そんなある日のこと、教授から突然「それではこれから近くの人とペアになって、今日のテーマについてディスカッションをしてください」という指示が出されたのです。
まわりの学生たちが次々と親しい友人同士でペアをつくるなか、私はだれにも声をかけられずにいました。
「このままではディスカッションに参加できず、単位を落としてしまうかもしれない」と、途方に暮れていたそのとき…！
救世主登場と思いきや…！？
同じ学科の男子が、「よかったら一緒にやらない？」と声をかけてくれました！
すっかり緊張も解けて、「ありがとう！」と和やかに話しあいを進めようとした瞬間、彼は真顔で「前から思ってたんだけど、笑った顔ブスだよね」と言い放ったのです。
あまりにも無神経すぎる言葉に、私は一瞬なにが起きたのかまったく理解できませんでした。
しかしこの後、まさかの展開に…！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部