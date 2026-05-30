【ノンデリ】「笑った顔ブスだよね」初対面の彼が【まさかのノンデリ発言】！？激怒した私は“ある決意”を...！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！大学の授業で出会ったデリカシーのない同級生にまつわるお話です。初対面でのありえない発言からまさかの展開へ。一体どんな結末が待っているのでしょうか？

大学に入学して間もないころ、まだ親しい友だちもおらず、毎回ポツンと座って静かに講義を聞く日々でした。

そんなある日のこと、教授から突然「それではこれから近くの人とペアになって、今日のテーマについてディスカッションをしてください」という指示が出されたのです。

まわりの学生たちが次々と親しい友人同士でペアをつくるなか、私はだれにも声をかけられずにいました。

「このままではディスカッションに参加できず、単位を落としてしまうかもしれない」と、途方に暮れていたそのとき…！