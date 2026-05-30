日テレ・田辺大智アナ、生放送で双子の女児誕生を発表「今すぐ、帰りたい（笑）」 高校の“隣のクラスの子”と23年に結婚
日本テレビの田辺大智アナウンサーが30日、土曜MCを務める日本テレビ系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55／毎週日曜 前7：30）に生出演。双子誕生をサプライズ発表した。
【写真】『シューイチ』土曜MC就任で少し緊張した表情の田辺大智アナウンサー
番組エンディングで、中山秀征から「さあそして、田辺アナからうれしいお知らせがあります」と振られた田辺アナは「実は先日、双子の女の子が生まれまして、父になりました」と報告。赤ちゃんの手を写した写真が公開され、共演者から「おめでとう！」「かわいい！」と祝福の声があがった。
田辺アナは「だっこして、もうかわいくてかわいくて。もう今すぐ、帰りたい（笑）」と本音を吐露し、「見分けつく？」という質問にも「だんだん見分けつくようになってきた」と明かした。
田辺アナは、1997年5月生まれ、新潟県出身。新潟明訓高校在学中に全国高校サッカー選手権大会に出場し、大学卒業後の2020年に日本テレビに入社。25年4月から『シューイチ』土曜MCを務めている。プライベートでは23年10月に結婚したことを報告。お相手について「高校時代からお付き合いをしていた女性で、8〜9年くらい付き合って結婚しました。隣のクラスの子」と語っていた。
【写真】『シューイチ』土曜MC就任で少し緊張した表情の田辺大智アナウンサー
番組エンディングで、中山秀征から「さあそして、田辺アナからうれしいお知らせがあります」と振られた田辺アナは「実は先日、双子の女の子が生まれまして、父になりました」と報告。赤ちゃんの手を写した写真が公開され、共演者から「おめでとう！」「かわいい！」と祝福の声があがった。
田辺アナは、1997年5月生まれ、新潟県出身。新潟明訓高校在学中に全国高校サッカー選手権大会に出場し、大学卒業後の2020年に日本テレビに入社。25年4月から『シューイチ』土曜MCを務めている。プライベートでは23年10月に結婚したことを報告。お相手について「高校時代からお付き合いをしていた女性で、8〜9年くらい付き合って結婚しました。隣のクラスの子」と語っていた。