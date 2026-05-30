◇ア・リーグ ブルージェイズ 6―5 オリオールズ（2026年5月29日 ボルチモア）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が29日（日本時間30日）、敵地でのオリオールズ戦に「4番・三塁」で出場。2試合ぶりとなる今季12号2ランなど4打数1安打2打点で逆転勝ちに貢献した。ブルージェイズは4連勝で勝率5割復帰を果たした。

岡本は0―5とリードされていた7回無死一塁の第3打席で、2ランを放った。ここまで無失点だった相手先発ロジャーズの内角高め92.7マイル（約149.2キロ）直球を振り抜くと、打球は高い弾道を描いて左翼席へ。打球角度32度、飛距離397フィート（約121メートル）の一発で反撃ののろしを上げると、ブルージェイズはこの回、メジャー初出場初先発のマカドゥーも1号2ラン。一挙4点を挙げて1点差に詰め寄った。

ブルージェイズは8回、主砲ゲレロの2点適時二塁打で6―5と逆転。1点差を守り切った。試合が終わると、岡本はゲレロとともに帽子のつばを後ろへ回してのお辞儀で喜びを分かち合った。

岡本は2回の第1打席は中飛、4回の第打席は見逃し三振、7回の第4打席は投ゴロだった。28日（同29日）のオリオールズ戦まで3試合連続で死球を受けていたが、この日は当てられることはなかった。三遊間の守備位置だった初回無死一塁では、相手2番・ヘンダーソンの遊撃定位置付近へのライナーを横っ飛びでダイビングキャッチ。ファインプレーでピンチの芽を摘んでいた。