勢力を強めながら北上している台風6号。日本列島を縦断するおそれも出ていて、大雨などに厳重な警戒が必要です。

■東京都心、今年一番の暑さ 沖縄では農家が台風対策

台風6号が日本列島に接近。来週、中ごろに本州直撃のおそれも出ています。

全国154地点で真夏日となった29日。東京都心は、今年一番の暑さとなる31.6度を観測しました。

街の人

「時間からしたら暑い、この時間で」

「蒸し暑い」

「夜中から暑かったのでクーラーをつけて、眠らなくて暑くてっていう感じ」

来週にかけて警戒が必要なのは台風6号です。沖縄では、ピーマン農家が台風の接近に備え対策に追われています。

ビニールハウスの倒壊を防ぐため、ビニールの巻き上げを行ったほか、ピーマンを強風から守る防風ネットを設置していました。

いもりファーム 伊森雅人さん

「ビニールもやっぱり破けたりするので、それだけで費用がかかるので」

「自然のことはしょうがないと思うが、なるべく最低限で済んでほしい」

■台風6号 日本列島直撃のおそれ 週明け大雨に警戒を

発達しながら北上している台風6号。

来週、6月1日（月）から2日（火）にかけ、強い勢力で沖縄・奄美大島に直撃するおそれがあり、暴風が吹いて大しけとなる見込みです。

その後、日本列島を縦断する可能性もあり、2日（火）の夜から3日（水）にかけて、九州、四国、近畿に近づく予想となっています。

さらに3日（水）の午後9時には、東京など関東も半径280キロメートルの予報円内に入っていて、暴風域もかかる予想に。

最大瞬間風速は40メートルで、強い風とともに警報級の大雨となる可能性があり、警戒が必要です。