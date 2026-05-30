【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは演劇
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、製品やサービスの優れた利便性を表す言葉、物事の考え方やデータの傾向、そして本番のパフォーマンスを成功させるための準備段階という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□うと
か□□り
し□□み
ヒント：演劇や講義などで事前に対象の文章に目を通しておく行動を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「たよ」を入れると、次のようになります。
たようと（多用途）
かたより（偏り）
したよみ（下読み）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、プロダクトの柔軟な設計を示す表現から、客観的な視点やバランスを意識するときに気づく現象、さらには本番での確実性を高めるための事前の取り組みまでを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、製品やサービスの優れた利便性を表す言葉、物事の考え方やデータの傾向、そして本番のパフォーマンスを成功させるための準備段階という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□り
し□□み
ヒント：演劇や講義などで事前に対象の文章に目を通しておく行動を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：たよ正解は「たよ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たよ」を入れると、次のようになります。
たようと（多用途）
かたより（偏り）
したよみ（下読み）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、プロダクトの柔軟な設計を示す表現から、客観的な視点やバランスを意識するときに気づく現象、さらには本番での確実性を高めるための事前の取り組みまでを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)