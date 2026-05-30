◆米大リーグ オリオールズ５―６ブルージェイズ（２９日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２９日（日本時間３０日）、敵地のオリオールズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合ぶりの１２号２ランで５点差からの大逆転勝ちに貢献した。ブルージェイズは４連勝で開幕直後の４月上旬以来となる勝率５割に復帰した。

０−５の７回無死一塁、先発左腕・ロジャーズと３打席目の対戦。甘く入ってきた初球高めの真っ直ぐを左翼スタンドへ放り込んだ。打球速度１０８・３マイル（約１７４・３キロ）、飛距離３９７フィート（約１２１・０メートル）、打球角度３２度の一発。左翼ポール付近への着弾を確認しダイヤモンドを一周すると、一塁から生還したゲレロに出迎えられ、ホームランジャケットを着用してナインと次々にハイタッチした。その後もバーショが二塁打、マカドゥーが２ランで続き、２発４連打で４点を返した。

初回守備でライナーを好捕した岡本は２回先頭で中飛、４回２死では見逃し三振だった。ゲレロの逆転２点適時二塁打が生まれた直後の８回無死二塁では投ゴロだった。チームは８回に２点を奪って５点差をひっくり返した。

岡本は２７日のツインズ戦で自身１９試合ぶりの１１号を放っており、４連勝のチームと同様に再び調子を上げてきた。