タレント・東野幸治がＭＣを務めるＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」が３０日放送され、巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏について取りあげた。

同番組初出演となったパネラーの小籔千豊は、「僕は甘いのかどうか分かりませんが」と前置きした上で、「娘さん、奥さんが構へんと言うてたら、それはまた普通にお仕事できるようにしてあげてほしい。阪神ファンですけど、すごく思います」と私見。「娘さんと児童相談所が握りあって、『お父さん大丈夫か？もしなんかあったら、次もう１回言うてきいや』とかそういうケアだけして、ちゃんちゃんのお話しでいいのかな」と訴えた。

同じくパネラーの小倉優子は「今回、児童相談所から（の連絡を受けて）警察がすぐ動いてくださって。阿部さんの件じゃなければすごく安心できること。取り返しがつかないこともあるので」と、３児の母の目線で主張。「家庭内のことで収めるべきだったのか、社会的な辞任が必要だったのか、もう少し時間がかかっても良かったんじゃないかなとは思いましたね」と早急な判断には疑問も残していた。