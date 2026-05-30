ボクシングで2階級を制した元世界王者の井岡弘樹氏（57）が歌手として近日中に配信デビューすることになった。ここ10年近く、アルコール依存症を患った経験を結婚前、ジャズシンガーとして活動した絵美夫人（54）がブルース「酒はいらん」として作詞作曲。「酒はいらん！ 2度といらん！」「血管が爆発して 血の海で 震えながら思った」などと歌い上げている。

きっかけは昨年10月18日。井岡氏は慢性的な飲酒を原因とする食道静脈瘤（りゅう）の破裂で救急搬送された。38年前の1987年、日本人最年少の18歳9カ月でWBC世界ミニマム級王座を奪取した記念日。当時、飲酒ばかりで食事を摂らなかったため、普段60キロの体重は最後に世界戦リングに上がったスーパーフライ級リミットの52・1キロより軽い51キロまで落ちていた。

「命は本人の自己治癒力次第。覚悟して下さい」と医師が絵美夫人に告げた危機的事態。入院は実に4回目だった。「次に飲んだ死ぬ。いかに飲まないかが勝負」と井岡氏は覚悟を決めた。

以来7カ月あまり。断酒会に通い、飲酒はしていないという。励みとしたのが、歌だった。

絵美夫人は23年から月1回、福岡市のボーカルトレーナーの元へ通っていた。これに井岡氏も同行。その上達ぶりを間近で見守るうちに「練習したらうまなれる。ボクシングと同じ」と自身も歌の練習を始めた。

今年5月23日、その福岡市で初ライブ。6月6日、今度は地元・大阪市のシティルートホテルでオフ会を開く。

「酒はいらん」、アリスの「チャンピオン」などの歌唱に加え、現在進行形でもあるアルコールとの闘いについて講演する3時間だという。おいの4階級制覇世界王者・井岡一翔（37）が5階級目に挑んだ5月2日の東京ドーム興行についても語る。今後の活動の軸にこの講演を据え、歌と共に自身の体験を広く伝えていきたいという。