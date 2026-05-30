結婚相談所「Presia（プレシア）」が20代〜30代の婚活・恋活中の女性を対象に実施した意識調査で、「交際経験ゼロの男性も結婚対象になる」と答えた人が78.8%にのぼることがわかった。その背景には、「交際経験が豊富な男性は浮気が心配」という女性たちの心理があるようだ。

【映像】バキ童・ぐんぴぃ、伝説の街頭インタビュー（実際の様子）

ニュース番組『わたしとニュース』では、かつて街頭インタビューで「女性経験がない男性」として出演し、「バキバキ童貞です」と話したことをきっかけに「バキ童」としてネット上で話題となったお笑いコンビ・春とヒコーキのぐんぴぃの話を交えながら、イラストエッセイストの犬山紙子氏とともに令和の恋愛・結婚観について考えた。

■街の声は「浮気が心配」…約9割が「交際経験ゼロ」を支持

交際経験豊富な男性を結婚相手として見たとき、街の人から聞こえてきたのは「浮気するかも…」という不安の声。この不安が今、交際経験ゼロの男性を結婚対象へと押し上げているのかもしれない。

「（Q.浮気の心配は？）浮気する男は嫌」（20代女性）

「（Q.交際経験豊富な男性との結婚は？）嫉妬しちゃうから、（元カノは）いない方がいい。元カノがいたら、元カノと話しているとかあるかもしれないし」（10代女性）

「付き合っている元カノの人数が多すぎたらそうかもしれないけど、逆に多すぎなければ（大丈夫）」（10代女性）

「（交際経験が）多すぎてもちょっと（浮気が）怖いです。心配にはなります」（10代女性）

「友達が多い分にはにぎやかで人が集まる方というのでいいのかなと思うけど、実際そういう人とお付き合いして女友達が多かったりすると『ちょっとどこへ行くの？』と心配になるかも」（30代女性）

さらに、浮気のリスクを考えた場合、交際経験がゼロの男性と経験豊富な男性、どちらを選ぶかを20代〜30代の女性に聞いたところ、86.5%が「交際経験ゼロかつ女友達も少ない男性」と回答した（結婚相談所「Presia（プレシア）」の調査）。

この結果を、ぐんぴぃにぶつけてみると…。

「激アツ！すげえ！時代変わりましたね。経験がないということがポジティブに。みんな『バキバキ童貞です』と言った方がいい時代が来た。非モテがモテる時代が来た。本当にすごくないですか？」

「（Q.ぐんぴぃさんに元気づけられたという声も？）『童貞でもいいんですね』『モテなくてもいいんですね』『自分に自信があれば』という人もいましたし。そういう人が今、回り回ってそういう人の時代になってきている。これは本当に嬉しい！『女性と縁がありません！』（と自信を持って言っていい）」

一方で、この結果について犬山氏は「これも偏見だと思う。『人による』としか言いようがなくて。交際経験豊富で女友達が多くても、付き合ったら一途という人もいるだろうし。交際経験ゼロだけど、一回付き合ったことで開花しちゃう方もいるから、そこだけでは語れないと思う。そこよりは過去に浮気したことがあるかとか、女性を物のように扱ったことがあるかとか、母親にどういう態度をとっているのかなどを見た方が判断ができるのでは」と語った。

■未婚男性の約4割が「交際ゼロ」一方で約5割が「恋愛したい」

さらに、20代〜40代の未婚男性を対象にした調査では、「恋人がいない」という人が76%、その中でも「女性と付き合ったことがない」と答えた方が39%いたことがわかった。

この数字について、犬山氏は次のように語る。

「結婚願望があるとか付き合いたいかどうかを引いても、付き合ったことがない人が約4割というのは、昔と比べると増えているのかなと感じる。やっぱり『傷つきたくない』という気持ちが強いのではないか」（犬山氏、以下同）

「失敗するのが怖い人が増えてきているのかもしれない。恋愛って失敗とか傷つくことは確約されているじゃないですか。何もなく恋愛し続ける人ってなかなかいないと思う。失敗するぐらいならもう告白もしない、という感じなのかな…」

では、昨今の男性は恋愛や交際への興味はあるのか。18歳〜54歳の未婚男性に聞いた調査では、「恋愛・交際についてどの程度興味がありますか」と質問したところ、「とても興味がある」「やや興味がある」と答えた人が51.6%だったことがわかった。

この結果について、犬山氏は次のように語った。

「恋愛したいと思っていない人が、パートナーがいないのは何の問題もない。思っているけどできないときに、じゃあどうしたらいいか。その一つの枷として、『男はリードができて、経験豊富な人がいい』という世間のイメージがあった。それが今回のデータによって、そんなことないはことがわかり、傷つく覚悟でいってもいいんじゃないか？という後押しになりそうな気がする」

（『わたしとニュース』より）