「全部嘘で草」「病気を舐め過ぎ」闘病日記で話題の健気妻がSNS大炎上！最悪本性判明の暴露映像が流出＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

5月29日（金）に放送された第6話では、これまでしぶとく立ち回ってきた不倫妻・高坂美月（桜井日奈子）が夫の反撃に遭い、SNSで大炎上する展開となった。

【映像】サレ夫が容赦ない反撃！不倫妻がついに追い詰められ…

◆「どんな教育受けたらこうなる？」

余命３ヶ月の夫・葵（白洲迅）の保険金1億円を手に入れ、不倫相手の砂山ケンジ（高橋光臣）と結ばれようと計画している美月。一方で、SNS上では夫の闘病日記を綴り、“健気な妻”を演じていた。

しかし第6話では、美月の計画を阻止すべく、葵が反撃を実行。美月が本性を露わにしている場面をスマートフォンで撮影して生配信し、「1億手に入れたら（息子を）施設にでも入れる」「せいぜい天国で私と（不倫相手の）ケンちゃんの幸せを見守って」などといった美月の暴言の数々が世間に知れ渡る展開となった。

すると美月は自身のSNSも特定され、「闘病日記とか全部嘘で草」「病気を舐め過ぎ気分悪い」「どんな教育受けたらこうなる？」とアカウントは大炎上。これまでは夫に不倫がバレたときでさえ図太く立ち回っていた美月だったが、今回の反撃にはすっかり意気消沈した様子だった。