開催：2026.5.30

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 4 - 3 [Rソックス]

MLBの試合が30日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとRソックスが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニ、対するRソックスの先発投手はロバート・サマニエゴで試合は開始した。

1回裏、4番 リース・ホスキンス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 1-0 BOS、6番 アンヘル・マルティネス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-0 BOS、さらにセンターがエラーでガーディアンズ得点 CLE 3-0 BOS、8番 パトリック・ベイリー 初球を打ってライトへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 4-0 BOS

5回表、8番 マルセロ・マイヤー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 CLE 4-1 BOS、9番 ケーレブ・ダービン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 CLE 4-2 BOS、1番 ジャレン・デュラン 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでRソックス得点 CLE 4-3 BOS

試合は4対3でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのコリン・ホルダーマンで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はRソックスのロバート・サマニエゴで、ここまで0勝3敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗20Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.255となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-30 10:30:22 更新