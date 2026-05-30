現在NHKラジオ『Nらじ』金曜日キャスターを務める杉田淳（すぎた・まこと）さん（56）は、文字を目で読むことができない中途視覚障害者。1993年に入局、第一線の記者として飛び回っていた20代で緑内障を発症し、視野が狭くなる恐怖と絶望、人生とキャリアへの葛藤を味わいながら、前へと歩みを進めてきた。

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頑張りたいのに、身体がそれを許さない――。思い描いていた人生が崩れそうになった時どういう想いで「立って」いたのかを、今、杉田さんが振り返る。（全3回のうち第1回）



杉田淳さん ©三宅史郎／文藝春秋

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“目に見える”ものを扱いたかった

――なぜ、就職先はNHKだったのですか。

杉田淳さん（以下、杉田） 経済学部だったことと、バブルの余韻が残っている時代だったので、金融が人気でした。でも、その瞬間の手応えが自分自身で実感しづらい“目に見えないもの”を扱うよりも物作りに携わりたいと思い、メーカーを受けました。内定ももらっていたんですが、友人から「文系のお前が何か物を作れるわけじゃねえだろ」と言われ、確かにと思って。

一方、学生時代、僕は他大生や留学生と共同生活をする寮に住んでいて、そこにはアフリカの王子だとか、ブラジルの大臣の息子とか、本当かどうか疑うレベルのユニークな背景をもつ連中がたくさんいたんですよね。そうした生活の影響から「世界」には興味があったので、ならばいろいろな世界を見ることができるマスコミを目指そうと。

NHKの面接で「君は何故、メーカーとうちを受けているのか」と聞かれ、「物の豊かさを作るのがメーカー、心の豊かさを作るのがNHK。今の時代は心の豊かさを求めていると思うので、NHKに入りたい」と言ったら通りました。心の豊かさなんていちばん“目に見えない”から、最初自分が言っていたこととは相当矛盾してるようですけど（笑）。

入局3〜4年目で目に感じた異変

――新卒で配属された地は、宇都宮だったとか。

杉田 宇都宮放送局に5年いました。アットホームで先輩にも恵まれ、記者の手ほどきを受けた場所です。事件があればすぐに駆けつける。寝ている時間以外はずっと働いてるような、忙しい時代でしたね。

夜中まで酒を飲んでいても、ポケベルの鳴らないところには行かないのが鉄則でした。今のようにネットも発達していない時代ですから、自分の居場所を常にハッキリさせておかなくてはいけない。職場に「これから映画館で『タイタニック』見ます」と連絡したこともあります。長い映画（189分）で、その間は基本的に動けないよということをわかってもらうために、作品名まで言うんです（笑）。

ショルダーホンを背負って山奥の現場に行ったりね。もともと陸上部の長距離ランナーで体力には自信があったので、とにかくガツガツ、ガツガツしていました。

――目に異変を感じたのは、いつのことですか。

杉田 入局3〜4年目の頃です。眼鏡を新調したのに、1か月ぐらいで文字が見えにくくなりました。なんだかピントが合わない。レンズの度が問題なのかな、視力は測ったのにおかしいなと思って地元の病院へ行ったら、「ちゃんと検査しましょう」と大きな病院に送られ、そこで緑内障だと診断されました。でも、緑内障の怖さがわかっていなかったし、ましてや自分が障害者になると思っていない。

緑内障は、網膜に映った映像を脳に伝えるコードが壊れる病気で、一度発症すると元に戻らないんです。つまり治ることは、ない。今の医学では進行を遅らせることしかできません。だけど、当時の僕にはその深刻さが想像できませんでした。だって、まだその時は「見える」から。片方の目が多少見えなくても、もう片方の目が補っちゃう。

処方された目薬を差すときにうまく目に入れることができず、液が頬をガーっと流れる……といったことはあったんですけど、車の運転もできるし、自分としては問題ない毎日を送っていました。“私は事情がある人です”という認識が全然なかった。

原稿を写すプロンプターから文字が“消え”た

――いよいよ「これはヤバいのでは」と思ったきっかけは、何かあるのでしょうか。

杉田 “きっかけ”をピンポイントで言うのは難しく、砂時計から砂が落ちていくような感覚なんです。突然見えなくなるわけではない。ただ、いちばん顕著だった事件は2006年、（宇都宮放送局から）98年に報道局政治部に異動して9年目の時のことです。

国会の記者会館から、私が生中継で国会の与野党攻防について報告をしている真っ最中、原稿を写すプロンプターから文字が“消え”ました。慌てて手元の原稿に目を落としてその場はやり過ごしたんですけれども、これは明らかな“異変”でした。

（※プロンプター：原稿をモニターに写す装置のこと。放送や舞台上で、出演者の喋りを補助する目的がある）

目薬が入らないぐらいだったら、やり直せばいい。でも一発勝負の生放送中に起こったことに、「もう、ごまかしがきかない」と。ついに対処不能な出来事が起きてしまったことに、相当ショックでした。

まるで“砂時計の砂が落ちる”ように緑内障が進行していった

――当時30代半ば。政治部で、仕事の責任も重たくなってきた頃では。

杉田 まさしく、そういう時期でした。責任にやりがいや自負も生まれてくる。その一方で日に日に目が不調になるという葛藤が、本当にしんどかったですね。

人を見間違えるだけでなく、雰囲気も掴みづらくなり、国会の廊下を歩いていく議員の後ろ姿を見て、「先生！」と声をかけたら全然知らない人。国会議員ってみんなスーツ着て、ただでさえ似て見えるんですよ（笑）。でも相手も「お前誰やねん」って驚愕ですよね。しかも仕事関係で、それはマズい。

視力が弱くなっているから手元さえも見えなくなっていて、自分の書いたメモが読めない。文字が汚いうえに、見えないままなぐり書きをしているから、もうわけがわからないメモのできあがりです。

緑内障って、虫食い状に視野が狭くなり、視界が欠けていくんです。100見えていたものが1見えなくなるぐらいなら、あまり問題はないかもしれない。でも、その後は99から1見えなくなり、50から1見えなくなり……と、全体の視野が狭まって見えなくなっていく。だから、見えなくなる速度は早まっていくように感じます。砂時計も、最後のほうは早く落ちてゆくように見えますよね。これが、“砂時計の砂が落ちる感覚”です。

今から思うと、異変はあちこちに潜んでいました。報道局で部対抗のソフトボール大会があった時のこと。当時政治部には、現在『報道ステーション』（テレビ朝日系）キャスターの大越健介さん（64）もいて、あの方は東大野球部のエースだし、僕も中学まで野球やっていたから、みんなガチなんです。僕はライトを守ってたんかな。で、フライがぱっと上がったと思ったら、ボールが消えた。緑内障の影響です。僕はボールを取りそこねてずっこけてしまい、「ボールが消えた」と言っても、みんな信じてくれない。そりゃそうですよね、傍目には健康体そのものなんですから。

本当に徐々に徐々に支障が出てきて、下り坂が止まらない、まだ少し見えている頃から恐怖心はありましたよ。朝起きて、目を開けたら天井が見えますよね。その時の見え方で、「あ、また悪くなってる」ということが突きつけられる。視覚障害の辛さは、起きてる間中、自分の障害を見つめなくてはならないことですね。

〈「白杖や障害者手帳はギリギリまで持ちたくなかった」政治部記者→緑内障を発症して中途視覚障害者に…NHK・杉田淳（56）が明かす“葛藤”〉へ続く

（吉河 未布）