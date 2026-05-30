〈「白杖や障害者手帳はギリギリまで持ちたくなかった」政治部記者→緑内障を発症して中途視覚障害者に…NHK・杉田淳（56）が明かす“葛藤”〉から続く

NHKラジオ『Nらじ』金曜日キャスターの杉田淳（すぎた・まこと）さん（56）は、中途視覚障害者だ。1993年に入局した後、20代で緑内障を発症しながら政治部で奮闘。ただ、日に日に視野が狭くなるなかで、生放送でのしくじりや緊急対応ができないことに限界を感じ、部を離れた。そんな杉田さんを新たな道へと導いたのが「ラジオ」という場だった――。（全3回の第3回／最初から読む）

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杉田淳さん ©三宅史郎／文藝春秋

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ニュース番組が縁で『Nらじ』の金曜日キャスターに抜擢

――目が思うように見えなくなる生活で、聴覚に対する意識も変わりましたか。

杉田淳さん（以下、杉田） まさに、耳からの情報はこんなにあるんだと。

街なかに溢れる音の情報には、さまざまな意味があることを知るようになりました。駅の構内でピンポンという音に近づいていけば改札にたどりつくし、ホームに流れているチュンチュンっていう鳥のさえずりは、出口につながる階段や改札があることを伝えるための合図。

聴覚情報に敏感になると、サバイバル術のスキルが上がりました。人は見た目が9割というぐらいですから、見ることの方が圧倒的な情報量なんですよ。けれども、見えなければ見えないでなんとかしようとする。そして今、ラジオで、見えない立場の人の声を伝えるのは自分にしかできないことだと思っています。

――『Nらじ』の担当をするのは2024年からですよね。経緯は？

杉田 私がラジオの朝のニュース番組で、「みんなの選挙」という、障害がある人の投票をサポートする企画のリポートをやっていたんです。それを聴いていたラジオセンターの偉い人が、「やってみないか」と声をかけてくれて。

――話を聞いたときの、第一印象はどうでしたか。

杉田 自分に務まるのかと思いました。だって、緊急で原稿が入ってきてもすぐに読めないんだから。……でも今は、ニュースの伝え方はそれだけじゃないんだなと思っています。ラジオを続けながら、やっとそう思えるようになりました。

自分の強みは、見える立場と見えない立場の両方がわかること。当事者だから、伝えられることがある。ちなみに僕は、ラジオでは「障害者」という言葉を使わないと決めています。「障害の社会モデル」といって、「障害をもつ人が直面する困りごとは、社会や環境に起因する」という考え方があるんです。それを勉強したときに、僕はすごく心がラクになった。障害をもつ人を「障害者」という“個人の特性”にしない、ということです。だから、目に障害がある方、耳に障害がある方、という言い方をしています。

ラジオで見つけた新しい自分の役割

――『Nらじ』の反響はどうでしたか。

杉田 視覚障害のある人以外にも、ご病気でずっとラジオを聴いてますという方からお便りが来たり、点字のお手紙をくれる方もいます。印象深いのは、僕が視覚障害者向けの番組ではなく、一般ニュースのキャスターをやっていることが何よりも嬉しい、という声をたくさんいただいたことです。目線が違う人がいるということに、思い至らせてもらえました。

もちろん、しばらくは突発的なニュースに対応できないという不安は消えませんでした。2011年の東日本大震災時、僕は僕なりに、一生懸命電話取材などをしているんだけれども、やっぱり置いてかれる感じを受けたんですよね。ただそれから15年経ち、自分にしかできない伝え方があることに気づきました。

2024年1月の能登半島地震でも、発生から8か月経った9月、能登からリポートをしました。現地で車に乗るとガタガタと揺れる。そこから、道路が改修できていないことがわかりましたとか、輪島の朝市が行われていた場所では風がびゅーっと吹き渡っている感覚があり、賑わいがなくなっていることがわかりますとか。

避難所生活には、障害がある方たちにしかわからない不安があります。どこで何が起こっているのか、トイレはどうなっているのか……。そういったことを、いろいろな方から話を聞いて伝えることには、政治部にいたときには気づいていなかった役割を感じています。今も番組をやりながら勉強しているところです。

気持ちの持ち方ひとつで世の中の見え方は変わる

――視覚障害が進行し、行動範囲を制限する時期もあったとお聞きしました。今、いかがですか。

杉田 『Nらじ』には「半径2メートル」という、僕の日常生活の何気ないことを紹介するコーナーがあるんですけど、いちばん反響があったのが、僕がどこかにおでこをぶつけてたんこぶを作った、という話なんですよ。

残念ながら最近は歩くのが上手になったので、もうあまりぶつからなくなったんですが、それでもぶつかると、「オイシイ」なと思います。おっ、これはラジオのネタになるなと。

――以前は、“周囲全部が自分の敵”だと思っていたのに。

杉田 受け止め方ですよね。頑なに白杖を持たなかったのも、自分が「一般的な」生活を送れないことを受け入れがたかったからです。でも、持ったほうが人は親切にしてくれるし、生きやすい。「お手伝いしましょうか」と声をかけてくれる人も多く、世の中にはこれだけ親切な人がいるんだということに気づくわけです。

点字のお手紙をいただくようになって、NHKにはそれを訳してくれるところもあるんですが、やっぱり想いは自力で読みたい。そこで点字を習い始めた頃、色々読んでみたくなって、駅のホームドアにある「◯号車◯番ドア」という点字を触っていた時のことです。白杖を持っている人間がホームの際にいるもんだから、危なっかしそうに見えたんでしょうね、「大丈夫ですか？」って何人もの方が声をかけてくる。日頃は特段声をかけなくても、大丈夫かなと見守ってくれている人がたくさんいるということを感じました。

それまで、雑踏では自分以外みんな敵だとか、見えないことで何か笑われるかもしれないと思ってたんですが、気持ちの持ち方ひとつで世の中の見え方は変わる。気持ちを開くことによって、これまで会えなかったような人とも接点が生まれる。点字もそう。障害者手帳も、白杖も、点字も、すべてのものは人と繋がる“入口”になり得る。以前はNHKの名刺で人に会っていましたが、今は白杖で人に会っているんです。

制限があるからこそ、まだまだできることがある

――これからチャレンジしたいことはありますか？

杉田 この間、『Nらじ』の企画でオートバイに乗ったんです。「青木三兄弟」っていうオートバイ・ロードレースライダーレジェンドの三男が、 “どんな人でもバイクに乗せる”というプロジェクトをやっていて。バイクに乗れちゃうと、もう何でもできるんじゃないかという気持ちになりました（笑）。

制限があるからこそ、まだまだできることがあるのでは、と可能性を探るマインドです。入口を自分で閉ざしちゃうのは、もったいないんじゃないかなと今は思える。だけど、なかなか受け入れられない人の気持ちもわかります。かつての自分がそうであったように。

受け入れるって、何かスイッチがあってバチッと受け入れるものでもない。じわじわ、じわじわ自分の中に染みていくものなんですよね。僕だって、今でも受け入れたとは言い切れません。ただ、じっとしてるとダメなんですよ。犬も歩けば棒に当たるで、出かけないと何も起きない。……出かけると、ちゃんとたんこぶもできるけどね（笑）。

（吉河 未布）