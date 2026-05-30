キム・ヘソンのマイナー降格決定

米大リーグ、ドジャースからビッグニュースが舞い込んだ。29日（日本時間30日）の本拠地フィリーズ戦前、キム・ヘソン内野手のマイナー降格が明らかに。突然の一報にネット上の米ファンからは驚きの声が続々と漏れていた。

27歳のキム・ヘソンは今季開幕をマイナーで迎えたが、4月にメジャーへ昇格。ここまで43試合に出場し、打率.259、11打点、1本塁打、OPS.651をマークしていた中で、再びマイナー降格を余儀なくされた。代わって事実上の戦力外（DFA）からマイナー契約を結んだサンチアゴ・エスピナル内野手がメジャー再昇格し、ライアン・ウォード内野手の昇格が決まっている。エスピナルは26試合に出場し、打率.220、1本塁打、4打点だった。

ロバーツ監督はフィリーズ戦前の会見で「キム・ヘソンをオプション（降格）にした」と明言。「ヘソンに本来の調子を取り戻させるため、定期的に打席に立たせるのが目的だ」と意図を述べた。

判断の決め手を問われると「彼のスイングが変わってしまったと思う。少し下半身が使えなくなっている。序盤に比べて空振りもかなり増えている。私の目から見ると、少し躊躇いすぎていて、昨年の特定の時期や、今季の序盤に見せていたような、伸び伸びとしたプレーができていない」と指摘し、打撃不振が要因だと明かした。

まさかの非情通告にネット上は騒然。キム・ヘソンを支持する米ファンからはロバーツ監督の判断を疑問視する声が寄せられた。

「なんで？ エスピナルそんな打ってないけど（笑）」

「彼はいい選手だから、リーグの多くのチームでスタメンになれるはずだよ」

「キムがここまで過小評価されてるのはおかしい。チームの半分以上の選手より実力があるのに」

「あいつらはひたすら全力でプレーして、チームに貢献してきただけなのに。ホント呆れる」

「どの試合でもすごく頑張ってるのに、理不尽だ。どこでもプレーできる選手なのに」

「トミー・エドマンが復帰してくるってことも忘れちゃいけない。だから、エスピナルも長くはそこにいないだろうね」

ロバーツ監督は「彼を毎日プレーできる環境に戻し、プレッシャーのかかる場面から遠ざけることで、本来のパフォーマンスを取り戻してくれると期待している」と、復活への思いも語った。



（THE ANSWER編集部）