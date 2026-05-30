〈「虫食い状に視界が欠けていく」20代で緑内障を発症したNHK職員・杉田淳（56）が語る「さすがにこれはヤバい」と自覚した“生放送中のトラブル”〉から続く

現在NHKラジオ『Nらじ』金曜日キャスターを務める杉田淳（すぎた・まこと）さん（56）は、中途視覚障害者。20代で緑内障を発症し、今は右目は光もほぼ感じない。左目は左隅のわずかな部分で光や物陰を感じる程度だ。1級の身体障害者手帳を保持するが、長らく「持ちたくない」と頑なに拒んでいた。

【画像】政治部記者→緑内障を発症して中途視覚障害者に…NHKラジオキャスター・杉田淳さんの写真を見る

思い描いていた人生プランが崩れてゆくときの心境を、杉田さんが明かす。（全3回の第2回／最初から読む）



杉田淳さん ©三宅史郎／文藝春秋

◆◆◆

どうにもならない焦りと、どうしようもない絶望

――だんだん見えなくなる恐怖にさいなまれた。

杉田淳さん（以下、杉田） 仕事上では、誤字脱字の頻度が加速度的に増えました。もともとあまりそういうミスはしないタイプだったからこそ、他人から指摘されると、より“自分ができなくなってる感”、“何かを失ってる感”がすごく強くなりました。

「なんで自分が」と、めちゃくちゃ思いましたよ。自分の身に起きていることが信じられなくて、“いずれ失明するかもしれない”なんて考えたくなくて、現実が怖くて……目を背ける方向に走りました。しかも自分でできることは何もない。病院に行って、医者に診てもらって、薬ももらっている。以上、終わり。

今から18年前なんて、ネットがようやく普及したばかり。病気に関する情報も少なく、症例を知る手段も思いつかない。それが38歳の時でした。

――キャリアとしては、脂が乗る頃ですよね。

杉田 新卒で入って以来、漠然とでも思い描いてきた記者としての人生があるわけです。このぐらいで役職を務めて、こんな感じで定年を迎えて……と。それが病気によって途切れることになる。「俺はいつまでこの会社にいていいんだろう」と、どうにもならない焦りと、どうしようもない絶望を抱えました。

――そして、政治部から外れました。

杉田 それまでは、どこか“なんとかなる”と信じようとしていた自分がいました。でも、もう、とにかくしんどい。当時防衛省担当だったのですが、2008年2月にイージス艦衝突事故が発生した際、記者会見に駆けつけて、メモを取って、すぐ原稿を書かなくちゃいけないんだけど、スピードが求められるのに対処できない。

緊迫する現場では、足手まといになる。そこでようやく「これが自分の現実なんだ」と覚悟を決め、上司に政治部を離れたいと伝えました。緊急時に正しく広く情報を届けるのは、特にNHKの使命でもあります。それなのに自分は人が1分で書けるものを5分かかる。そのうえ誤字脱字もある。ここではもう役に立たないんだと、気持ちがもちませんでした。

――それでも仕事を替えることは、考えなかったのでしょうか。

杉田 他の仕事は考えられませんでした。僕は優秀な記者でもなんでもないですけれども、政治の取材をやってみたら、すごく面白かったんですね。“伝える”ことは天職にも思っていたので、なんとかして続けたい一心でした。

政治部を離れた後のビジョンは何もなかったのですが、上司が、内勤で成立し、かつ政治にも詳しいからということで僕を「選挙プロジェクト」という部署に配置してくれ、今も選挙に関わる仕事を続けています。

でも内勤は外にいるよりも、もっと目を使うともいえる。いよいよ、目をパソコン画面にこすりつけても文字が見えなくなってきた頃、僕の横に座っていた同僚が「これを使ってみたら？」と、拡大鏡のアプリを教えてくれました。それを使った時の衝撃は今も忘れられませんね。「助かった……！」と思いました。

「できない」と嘆いているだけじゃ、何もできるようにはならない。同時に、普段は寡黙な同僚のさり気ないアシストに、“思いやり”というのはこういうことかと身に沁みました。

自分が障害者であることを認めたくなかった

――その頃、キャリアの捉え方は変化していましたか。

杉田 いつまでこの会社にいられるんだろうというモヤモヤは、消えませんでした。拡大鏡アプリを使っても見えなくなり、今は文章を読み上げてくれる音声を活用しています。白杖を持つようになったのは5、6年前からですね。本当にギリギリまで持ちたくなかったんです。

障害者手帳ももらいたくなかった。緑内障はあくまでも後天的に発症した深刻な“病気”であって、障害者だという自覚はゼロ。自分が障害者であることを認めたくないという心理があったかもしれません。まだまだ現役世代の年齢で社会福祉のお世話になることに抵抗もありました。

――手帳をもらうまでに、どれぐらいかかったのでしょうか。

杉田 何年もかかりました。

いざ手帳をもらうと、「自分は障害者である」ということを職場のみんなに言ってまわりました。わざわざ言うことでもないんだけど、その時はなんだか言わなくちゃいけないことのように思い込んで……。でも、いい意味で誰も興味ないんですよ（笑）。自分だけが、“人にどう見られるか”を意識していたというわけです。

世の中全体から敵意を向けられているような気持ちでいた

――手帳をもらうと、社会の見え方は変わりましたか。

杉田 自分で自分を認めざるを得なくなったことで、マイノリティの中にいるんだ、という意識がすごく湧きました。立ち位置がはっきりしたことで、実にいろんなものが“目が見える人前提”で作られていて、自分はそうした「スタンダード」から外れたことを実感させられる。

世間からはじかれているように感じ、いじけのような感覚が強くなっていた時期もありました。僕は右目の方が先にダメになったので右側の視野がなく、街を歩いてると、右側からいきなり人が飛び出すように見える。世の中全体から敵意を向けられているように思え、性格も内向的になりました。家族にもちょっとしたことで怒ったりして。

――どういう時に怒っていたんですか。

杉田 「わからない」を連発していました。「どこに何があるかわからない」「口で言ってくれないとわからない」「俺のことなんてわからないだろう」と。ひどい言葉を投げつけた後、家族が悲しそうにしてるかもしれないけれど、表情もわからない。自己嫌悪で、感情はぐちゃぐちゃでした。

やっぱり、コミュニケーションのなかでも視覚情報は多いんですよね。そうでなくても、相手の表情を読み、感じ取るのが記者じゃないですか。だから、自分のコミュニケーション能力が落ちたことに鬱々として、内に閉じちゃう感じはありました。外に行きたくなくなりますし、飲み会も「ごめん、忙しいから」と言って断ってしまう。

――誘われても断るのは、なぜですか。

杉田 だって、醤油がどこにあるかわかんないし、立場上自分が取り分けなくちゃいけないのに、そうした気遣いができない。「お前、年上にそんなことやらせんのか」と言われるようなことが起きる。まだ若干見えていた時は、飲み会が予定されれば、事前にグルメサイトでメニューを全部調べて、頭に叩き込んでから行っていました。そして店では、さもメニューが見えているかのように振る舞う。場合によっては下見もしました。

粗相するのが恥ずかしいんですよ。人に気を遣われたくない以上に、自分がカッコ悪いところを見せたくないという気持ちが、当時は強かったかもしれません。カミングアウトする前が、いちばんしんどかったですね。

〈「見えない当事者だから、伝えられることがある」視覚障害を持つNHKラジオキャスター・杉田淳（56）が語る、リスナーの意外な反響を集めた「失敗話」とは…〉へ続く

（吉河 未布）