〈「5分前行動は許されない」「訓練中に部屋をグシャグシャにされ…」航空自衛隊→“セクシーダンサー”になった元航空自衛官（25）が語る“厳しい訓練生活”〉から続く

約6年3か月勤務した航空自衛官を辞めて、クラブやフェスで活躍するセクシーなダンスグループ「CYBERJAPAN DANCERS」に加入したAIKA（25）。基地内でのハラスメント対策、自衛官同士の恋愛や結婚事情、CYBERJAPAN DANCERSのオーディションを受けた理由などについて、話を聞いた。（全4回の3回目／4回目に続く）

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AIKAさん ©釜谷洋史／文藝春秋

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「女性たちは守ってもらえていました」基地内のハラスメント対策

――配属された基地は女性が働きやすい環境だったけど、女性に声をかける男性もいたと。

AIKA あまりにもしつこく声をかけてくる男性がいる場合は、上に言って対応してもらえたり、ちゃんと女性たちは守ってもらえていましたね。

ハラスメントに関しては定期的にアンケートが取られていましたし、相談できる部署もありました。今はハラスメントに対して、さらに厳しい対応を取っていると思います。

――給与はどれくらいでしたか？

AIKA だいたい年齢と同じくらいの数字というイメージです。今はもっと上がっているみたいですけど。

――公務員ですから、ボーナスや各種手当もちゃんとしている。

AIKA ボーナスは2か月分くらいありましたね。手当は、結婚して寮以外に住んでいる人への家賃手当や交通費手当、子どもがいる人への手当などがありますね。家賃が比較的安い自衛隊の宿舎もありますし。ただ、階級によって家賃は変わりますけど。

「自衛隊は経済的に安定できると思います」

――寮生活だと生活費はどれくらい掛かりました？

AIKA 寮はタダで、食事もタダです。着るものは迷彩服が支給されるので、プライベートの服以外はほとんど掛からないんですよ。だからお金は貯まりやすいはずなんですが、私の場合は美容代に掛かってしまって（笑）。他の隊員はお金が貯まっているんだろうなって。

私はダメでしたけど、自衛隊は経済的に安定できると思いますね。年功序列で年を重ねるほど給料が上がっていくし、福利厚生もしっかりしている。大きな基地だと設備の改修も進んでいて、私が辞めるころには建物も車両もきれいになっていました。

――やはり上下関係は厳しい。

AIKA かなりしっかりしています。言葉遣いも動作も細かく決まっていて、高い規律を求められますね。マゴマゴした受け答えをしていたら叱られますし、ガッチリとした規則が貫かれていました。

――同期とも仲良く。

AIKA 仲のいい同期が数人いて、今も連絡を取り合っています。ただ、友達が多いタイプではないので、地元の友達も数人しかいないんですよね。狭く深くって感じで。自衛隊の人間関係が苦手だったわけではなく、もともとそういう性格なんですね。

「基地内カップルはたくさんいます」「私は噂を立てられたけど…」意外な恋愛事情とは？

――航空自衛隊の男性隊員はどんな人が多いですか。

AIKA 航空自衛隊は頭の良い人が多い印象でした。パイロットは別格で、パイロットスーツを常に着ているので一目でわかって目立つんですよ。ロードマスターという輸送機の搭乗員も全国的に少ないエリート職種で、選抜試験が難しいので憧れの存在になっていますね。

女性隊員の憧れというか、最終的な目標だと政府専用機のキャビンアテンダントになりますね。やっぱり選抜試験があり、英語力や所作も重要らしいです。

――基地内での恋愛もあるわけですよね。

AIKA 基地内カップルは多いですよ。付き合っている人も結婚している人もたくさんいます。恋愛のルールは特にないのですが、「仕事と恋愛はキチッと分けて、メリハリをつけてね」「喧嘩を仕事に持ち込むのはやめてね」みたいな感じですね。

――AIKAさんは基地内で恋愛めいたことは。

AIKA 男性隊員との基地内恋愛はなかったですね。見た目が派手なせいか、噂を立てられることはあったけど、気にしなかったです。なんかイヤなことがあっても、寝たらどうでもよくなる性格なので（笑）。

一方で、外見が目立つから、近寄りがたいとも言われていました。入隊当初からそんな距離感でしたけど、自衛隊時代に限らず、昔からそういうところがありますね。

昇任試験に合格して教官も経験

――任期3年目はドライバーを務めていたそうですが、どんなドライバーなのでしょう。

AIKA 幹部のスケジュール管理や運転をする役割で、会議に同行したり、宿舎に迎えに行ったりしていました。運転していたのは、黒塗りのセダンで。幕僚長クラスになるとクラウンになるんですけど、私が担当させていただいたのは、階級がその1つ下くらいの方でした。

その後、昇任試験に合格して、また山口の教育隊に戻って3か月の訓練を。

――昇進ですか。

AIKA 教える側になれるかという試験で。訓練も後輩を指導する立場としての心構えや、自分たちで訓練内容を考えて実行するという。それを3か月みっちりと。

また行軍もあったし、24時間ぶっ通しの訓練なんかもありました。それを真冬にやるので「凍死するんじゃないか？」ってくらいに寒くて、電熱の靴下をアマゾンで買って履いてました（笑）。

で、訓練が終わった後に一度教官を経験して、基地に戻ってまた仕事という流れです。

「辞めたいと思ったことは一度もない」それでも航空自衛隊を辞めた“きっかけ”

――自衛隊を6年間。「辞めたい」と思ったことは。

AIKA CYBERJAPAN DANCERSに出会うまで、辞めたいと思ったことは一度もないです。泣いたことも1度もないですし、イヤで辞めたいという気持ちは湧かなかったですね。感動して泣いたことはあったけど、イヤなことで涙を流したことはないです。

ただ、6年いてワクワクしなくなってきたんです。このまま自衛隊にいても先が見えるというか。安定はしているけれど、「自分のやりたいことをやらずにいたら後悔しそうだ」という気持ちが強くなっていったんです。

――子どもの頃から人前で輝きたい気持ちがあったと聞きました。

AIKA やっぱり、ずっと諦めきれなかったんですよね。ピアノの伴奏で目立とうとしていた子供時代から、その思いがずっとあって。違うことにも挑戦してみたいなと。

――そんな中、CYBERJAPAN DANCERSを知った。

AIKA 2025年の1月頃、YouTubeでダンスの動画がたまたま流れてきたんです。それを見て、一瞬で心を奪われました。

パフォーマンスはもちろんですが、礼儀正しさを重んじているのが伝わってきて。他のグループとは違うなと思いました。ピシッと統制が取れていて、上下関係もちゃんとした集団であることがすぐにわかったんですよね。

「かなり振り幅のある転職だけど、大丈夫？」と言われ…

――“礼儀正しさ”を具体的に言うと。

AIKA うまく言語化するのが難しいんですけど、人前ではキラキラしているけど、裏ではしっかりしているといいますか。

自衛隊の6年間で規律や責任感をしっかり学ばせてもらったからこそ、そういったものが見えたのかもしれないです。それで自分に合うんじゃないかと。

――以前からダンスグループに興味はあったのですか。

AIKA とくになかったです。アイドルにも興味がなかったし、ダンスにも特別な思い入れがあったわけではなくて。だから、CYBERJAPAN DANCERSは奇跡的な出会いでしたね。

――オーディションに応募したのはいつですか？

AIKA YouTubeを見て、見れば見るほど入りたい気持ちが強くなって、オーディションのサイトを見たら締め切り日が4月だったんです。

それで4月に応募したんですけど、在職中だったので副業に当たってしまうし、CYBERJAPAN DANCERSのプロデューサーを務めるMITOMI TOKOTOさんも「かなり振り幅のある転職だけど、大丈夫？」という感じで、一旦話が保留になったんですよ。

――誰かに相談を？

AIKA 誰にも相談しませんでした。「どうせ無理でしょう」と言われると思ったし、自衛隊という安定した仕事から離れることに反対されると思ったので。自分では絶対に入りたい気持ちがあったので、突っ走ってましたね。不安よりも「入りたい」のほうが大きかったです。

撮影＝釜谷洋史／文藝春秋

〈「迷彩服を着てたのに」「ギャップがすごい」航空自衛隊を辞めて“セクシーダンサー”に転身した“美しすぎる元航空自衛官”（25）が語る、周囲からのリアルな反応〉へ続く

（平田 裕介）