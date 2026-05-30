◆米大リーグ カージナルス―カブス（２９日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

カブスの今永昇太投手（３２）が、敵地のカージナルス戦で３連敗脱出をかけてマウンドに上がったものの、５回１／３を投げ３本塁打含む５安打５失点。４―５とリードされた場面での降板で５勝目はならなかった。防御率は４・３７。

この日の相手カージナルス戦は過去４度登板し２勝１敗、防御率２・８４と好投を見せていた。ところが、３点リードの初回に死球と四球で１死一、二塁のピンチを招き、この日今季初昇格のベラスケスに初球を左翼スタンドに運ばれ同点。２、３回は無失点に抑えるも４回に８番サジェシに、５回には２番ヘレラにともにスプリットを左翼席に叩き込まれた。

今永はシーズン最初の８試合には４勝２敗、防御率２・２８と安定していたが１３日ブレーブス戦７回２失点ながら３敗目を喫すると、続く２試合に８失点、７失点と大量失点。

この日で５試合連続の被本塁打となったが、計１０本を浴びた。昨季はリーグ２位の３１本浴びたが、今季も１３被弾を喫している。

５敗目を喫した２４日アストロズ戦の試合後、「バッティングカウントの中で、相手の一番強く振れる所に投げてしまっているので、それを次の登板では改善する必要がある」と悔しさをにじませていたが、修正がならなかったようだ。